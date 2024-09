Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că a ajuns la vorba actorului francez Jean-Paul Belmondo, că nu poate intra în competiție, respectiv alegeri prezidențiale, cu „cei mai frumoși”, că ar fi „cel mai urât dintre frumoși”, așa că va candida „la a fi cel mai frumos dintre urâți”.

Marcel Ciolacu a prezentat o analiză proprie, marți seara, la Antena 3 CNN, în privința contracandidaților săi la alegerile prezidențiale. El spune că a ajuns „la vorbele lui Belmondo”.

„După toată analiza mea proprie – sper să nu râdeți – am ajuns la vorbele lui Belmondo: eu nu intru în competiție cu cei mai frumoși, fiindcă aș fi cel mai urât dintre frumoși. Eu intru în competiție cu cei urâți și cu adevărat în acea competiție sunt cel mai frumos dintre urâți”, spune Marcel Ciolacu.

„De ce nu ați preferat să luptați în această campanie pentru a fi pe primul loc în sondaje, pentru a cere în mod licit în funcția de prim-ministru, și ați intrat în această competiție prezidențială?”, l-a întrebat realizatorul Mihai Gâdea pe Marcel Ciolacu.

„În primul rând, fiecare dintre noi trebuie să avem momentul nostru de intimitate și de analiză. La unii durează mai puțin, unii sunt mai aventurieri. La mine a durat mai mult. Era evident că, la un moment, dat va trebui să iau o decizie. Și am luat decizia de a intra în această competiție. Decizia vine după foarte multe schimbări în viața mea. Am fost președintele Camerei, pe urmă, am fost vicepremier. Totul s-a complicat când am preluat funcția de președinte al partidului. În acel moment, normal că și așteptările colegilor au fost mult mai mari. Am câștigat alegerile – și locale, și parlamentare. Anul acesta, cele locale și cere europarlamentare. Era evident că lucrurile se duc în această direcție. Mai era întrebarea mea cu mine: dacă voi intra în această competiție sau nu. Normal că te compari cu competitorii și vezi cum au gestionat ei, pentru că nu sunt oameni veniți de pe stradă. Fiecare are o anumită experiență. Și consider că în acest moment voi candida cu toată tăria, chiar având anumite avantaje. Nu sunt perfect, nu e un lucru evident. De fapt, nimeni nu e perfect. Am multe defecte, dar sunt un om care-și asumă lucruri.

Marcel Ciolacu: Candidez foarte bine drept cel mai frumos dintre urâți



„ Pentru că abordarea e diferită. Pentru că schimbarea societății a avut loc, pentru că nu mai vorbim de stânga și dreapta. Vorbim deja de trei poluri – stânga, dreapta și suveranism, apărut și crescând, mai ales, după războiul din Ucraina. Sunt modificări…



Sunt din PSD de la 20 și ceva de ani. Știu toate poveștile și toate deciziile pe care le-a luat Mircea Geoană. Am văzut ce decizii a luat Nicolae Ciucă. Am văzut, normal, anvergura doamnei Lasconi. Da, consider că în acest moment candidez foarte bine drept cel mai frumos dintre urâți”, a răspuns Ciolacu.





Ciolacu spune că nu există riscul ca FMI să impună măsuri: România e sustenabilă economic

România e o țară sustenabilă economic în acest moment, iar 80% din deficit se regăsește în investiții, spune, marți, premierul Marcel Ciolacu. El exclude riscul ca FMI să vină în România să impună măsuri.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă există riscul ca FMI să impună măsuri fiscale în România, Marcel Ciolacu a spus că „nu există niciun risc”.

„România e o țară sustenabilă economic în acest moment. 80% din deficit se regăsește în investiții. Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru s-ar fi luat măsuri. FMI discută și cu ministrul de Finanțe, se uită și la cifre, discută și cu premierul. Ei fac raitingul de țară. Ultimii indicatori și ultimele decizii în ceea ce privește ratingul de țară a fost că suntem stabili și rămînem stabili. Nu a crescut euro, și la BNR au crescut depozitele, avem bani din PNRR neconsumați. Tabloul e foarte mare”, a spus Ciolacu.

Premierul a precizat că azi este exclus ca cineva să mai schimbe legea pensiilor, să ia banii înapoi oamenilor sau să le taie pensiile, pentru că totul este negociat cu Comisia Europeană.

„FMI face recomandări de țară. Și Banca Mondială face. Și Comisia Europeană face. (…) Eu am luat o inflație cu două cifre, era vreo 16%. Acum e 5,4 și cred că în următoarele zile va fi 5,1 anunțul INS”, a mai spus Ciolacu.

Ce premier ar numi Ciolacu dacă va fi președinte: Nu vreau să fiu un președinte care trage la poartă

Președintele trebuie să fie pe teren, dar să fie arbitru, spune Marcel Ciolacu. El afirmă că nu își dorește să fie „un președinte care trage la poartă”. Liderul PSD a menționat că dacă va deveni președinte al României nu va numi premier din partidul său.

Ca președinte Ciolacu va fi diferit de Traian Băsescu sau Klaus Iohannis

Marcel Ciolacu a spus că dacă va deveni președintele României nu va urma modelul predecesorilor săi, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis.

„Eu nu vreau să fiu un președinte care trage la poartă. Nu ăla e rostul unui președinte. Traian Băsescu a tras la poartă și cine i-a stat în cale l-a omorât, l-a băgat la pușcărie. Am avut un alt președinte căruia i-a fost lene și să intre pe teren să vadă ce se întâmplă. A intervenit în funcție de interesele partidului din care făcea parte. A jignit alt partid, a împărțit românii în buni și răi, unii-s ciumați roșii, alții sunt nu știu cum, neținând cont de faptul că amândoi erau președinții României. Președintele trebuie să fie pe teren. El trebuie să fie arbitru. Un arbitru corect, un arbitru solidar. Reformele nu aduc numai aplauze. Eu vreau să fiu un președinte care stă lângă primul ministru, eu vreau să stau cu el. Vreau să merg cu prim-ministrul de mână la președinta Comisiei să negociez pentru România”, a spus Ciolacu, la ANtena 3 CNN.

Liderul PSD a spus că și-ar dori să fie un „președinte normal”.

„Nu m-am gândit niciodată că o să fiu președintele PSD când am plecat de la Buzău, că voi ajunge președintele Camerei Deputaților, premier, candidat pentru cea mai înaltă funcție în statul român. Marele pariu al meu cu puținii mei prieteni – că ți se micșorează cercul foarte mult – este să rămân un om normal, cu echipa mea, cu consilierii mei, să am același comportament pe care îl aveam și înainte de alegeri”, a spus președintele PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că dacă va câștiga alegerile prezidențiale „nu va lua toată puterea” și va numi un premier de la alt partid decât PSD.

„Eu, Marcel Ciolacu, dacă voi câștiga nu voi lua toată puterea. Puterea trebuie împărțită mai ales în contextul actual. Le-am spus și colegilor din partid să nu se supere că dacă PSD va fi primul partid, nu va avea 50%, va trebui făcută o nouă coaliție. Primul ministru trebuie să fie din partea altui partid ca să creezi echilibru și premizele pentru asemenea provocare pe care eu mi-o doresc. (…) Voi sta la masă cu cei care creează majoritatea, nu voi încălca principiul Constituției, să numesc pe cineva fără să vorbesc cu cei care sunt pe primul loc (…) Sunt ferm convins: colegii mei știu, le-am și explicat deja, o să înțeleagă toți că este bine pentru echilibru să fie un prim-ministru din alt partid”, a mai spus Ciolacu.

El crede că pentru perioada următoare, România are nevoie de o coabitare și de un guvern stabil, pentru că țara nu își permite crize politice.

