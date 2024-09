Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că mandatul său de prim-ministru a fost încărcat cu multiple provocări, dar că își acordă nota 8 pentru modul în care și-a făcut treaba la guvern.

„Suntem într-o schimbare a societății, a lumii, o renegociere politică a lumii, venim după pandemie, criză energetică, război la graniță. Toate aceste provocări normal că au influențat și mandatul de prim-ministru. Din punctul meu de vedere, fără sa fiu arogant, a fost un mandat plin, cu provocări multiple. Îmi dau o notă peste 8. Fostul prim-ministru….când știi că părășești functia intervine o conservare și amâni decizii. Primele luni când vine celălalt prim-ministru te ocupi de stins incendii, lucruri care mi s-au întâmplat mie, cu azilele, cu Crevedia și multe alte lucruri amânate și nediscutate la Comisia Europeană, avem foarte multe reforme de implementat. Chiar a fost și este o perioadă cu provocări”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena3.

Ciolacu a mai spus că împreună cu Nicolae Ciucă trebuia să prezinte mai bine ce au făcut.

”Și eu și Nicolae Ciucă greșim în acest moment. PNL și PSD se atacă și nicio jignire nu o să ne aducă niciun vot. Avem bazine diferite de alegători. Nici noi, dacă îi jignim pe ei, nici ei, dacă ne jignesc pe noi. Vor distruge trei ani de muncă împreună, în care am făcut o treabă bună pentru România și am trecut prin crize importante împreună. Trebuie mai bine să prezentăm ce am făcut împreună”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu declară că se respectă cu Nicolae Ciucă, dar că nu există prietenie între ei

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marţi, că nu are o relaţie de prietenie cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, fiind doi oameni care se respectă.

„Eu şi domnul Ciucă suntem doi oameni de bună credinţă. Am mai multă experienţă politică, mai multă experienţă să lucrez cu oamenii politici, cu consultanţii. Îmi place să cred că şi eu şi domnul Ciucă continuăm să avem filtru propriu, al nostru, când facem anumite atacuri, când luăm anumite decizii. Cred că e foarte important să ne conservăm onestitatea”, a spus Ciolacu la emisiunea „ în Opoziție cu Denise Rifai” de pe platforma online de la Gândul.

El a fost întrebat dacă ar putea spune că este prieten cu Nicolae Ciucă. „Nu. Nu avem prietenie. Suntem doi oameni care ne respectăm. Am avut încredere unul în altul”, a răspuns premierul.

