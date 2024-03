Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, întrebat despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO, că șeful statului are șanse, potrivit stiripesurse.ro.



„România are șanse, România merită să fie reprezentată la un nivel european și NATO, domnul președinte are șanse”, a răspuns Marcel Ciolacu.



Președintele României, Klaus Iohannis, și premierul Olandei, Mark Rutte, și-au anunțat intenția de a ocupa funcția de secretar general al NATO. Decizia va fi luată în cadrul alianței militare în următoarele luni, iar mandatul noului lider va începe la toamnă.

Candidatura lui Iohannis este candidatura României. Alianța trebuie condusă de un lider care să înțeleagă pericolul de la granița estică, susține rectorul SNSPA

Candidatura lui Klaus Iohannis la funcția de secretar general al NATO “este candidatura României”, iar Alianța ar trebui condusă de un lider care să înțeleagă pericolul de la granița estică, susține rectorul SNSPA, Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA își exprimă opinia pe acest subiect după ce, la data de 12 martie 2024, președintele României, Klaus Iohannis, și-a anunțat oficial candidatura la funcția de secretar general al NATO.

