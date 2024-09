Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, marți seară, despre scandalul din jurul recalculării pensiilor. Primul-ministru spune că nici un politician nu va mai putea umbla la veniturile vârstnicilor, transmite România TV.

Marcel Ciolacu a făcut noi precizări cu privire la recalcularea pensiilor. „Îmi pare rău că s-a comentat atât de mult. Această lege a venit în urma negocierilor mele de a elimina acel 9,4 al reziștilor.

Am făcut to felul de modificări, în funcție de cât lobby se făcea la nivelul Guvernului. Această lege a închis aceste inechități. Aceste anomalii trebuiau îndreptate. Este o lege sustenabilă pe termen lung. Am înțeles că sunt 2.500 de cereri de recalculare, noi vorbim de 4,7 milioane de pensionari.

Sunt două categorii mari, vorbim de polițiști și militari, pe care i-au încadrat la pensii speciale. Viitorul este în funcție de contribuția fiecăruia. Nu se mai pensionează nimeni la 40 de ani. Nu va scădea nici o pensie. Am insistat pe pensiile mici.

Nici un om politic nu mai poate schimba regulile jocului. Când se ajungea la putere, se schimba după interese, după bunul plac.

La 3,8 milioane de români au crescut pensiile. Dacă ai până în 3000 de lei, ai suportul social.

Eu înțeleg că este an electoral, dar nu mai învrăjbiți oamenii. Am primit mesaje că unii pensionari nu vor cheltui ce au primit în plus pentru că le e frică să nu li se ia banii înapoi. Nu se dă nici un ban înapoi. E o lege închisă, nu le mai ia nimeni banii înapoi.

Nu mai există recalculări, nu se mai umblă la pensii în minus. Nu pot să vin să mint. La 1 ianuarie vor primi indexarea, regulile sunt foarte clare, banii sunt bugetați. E un acord făcut cu Comisia. Câștigăm, nu pierdem. Voi lua orice măsură este bună pentru oameni. Am văzut oameni politici care, atunci când se întâmplă ceva cu un ministru, se dezic. Cu ce era de vină Deca cu ce se întâmpla la SNSPA„, a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu spune că legea pensiilor a fost una negociată, sustenabilă

„Îmi pare rău că s-a comentat atât de mult, ministrul muncii după o muncă cu întreaga echipă, o muncă susținută într-o perioadă scurtă, pentru că această lege a venit în urma negocierilor mele cu Comisia Europeană de a elimina acel 9,4 introdus de reziști, cei care țipă acum în privința legii pensiilor și nu s-a spus foarte clar de la început că aceasta privește închiderea inechităților din sistemul de pensii.

O perioadă de aproape 17 ani de zile, de când suntem membri UE, am făcut tot felul de modificări, pe anumite categorii socio-profesionale, în funcție de cât lobby se făcea la nivelul Guvernului sau la nivelul Parlamentului. Ne-am trezit că aceleași persoane, cu aceeași contribuție, aveau pensii diferite. Unu mai mare, unu mai mic. Această lege a închis aceste inechități. Ne-am trezit că unii se pensionau la 40 de ani, aveau niște pensii astronomice, mai mult, aveau pensii mai mari decât câștigau când erau în activitate. Aceste anomalii trebuiau îndreptate, nu poți să le îndrepți printr-o simplă lege. Am venit cu o lege negociată, sustenabilă pe timp mediu și lung de a închide toate inechitățile din societate. Am înțeles că sunt în jur de 2.500 de cereri de recalculare. Se va răspunde. Vorbim de 4,7 milioane de pensionari. Sunt două categorii mari, unde iarăți, cei care urlă acum cu nesimțire, vorbim de polițiști și de militari, de la MAPN, pe care i-au încadrat la un moment dat la pensii speciale, pentru că Ceaușescu așa a gândit, ca ei să nu aibă contribuții la pensii, în schimb viitorul este în funcție de contribuția fiecăruia la sistemul de pensii. Am decis în Coaliție mărirea pragului la 3.000 de lei. Sub 3.000 de lei nu plătești 10% CASS, sănătatea, Statul român nu mai impozitează. Cei care au pensiile speciale, am mers, am negociat, este pe o perioadă de timp lungită, nu se mai pensionează nimeni la 40 de ani”, a declarat Marcel Ciolacu pentru România TV.

Drepturile câștigate ale pensionarilor nu se iau înapoi

„Eu nu iau un drept unui om, câștigat. Cu alte cuvinte, nu va scădea nicio pensie. Și cei de la Comisie și noi am insistat foarte mult la pensiile mici. Unii oameni aveau o pensie de 1.281, pensia socială, dar munciseră 45 de ani, 35 de ani. Acelora li s-a crescut foarte mult, pentru că li s-au pus anii de muncă. Am venit explicit, după 25 de ani, câștigi 0,5, peste 30 de ani câștigi 0,75, peste un an câștigi un punct. Nimeni, niciodată, niciun om politic nu mai poate să schimbe jocurile, fiindcă, se ajunsese, când ajungeai la putere, veneai și făceai niște modificări după bunul plac, după interese. Același lucru trebuie să se termine și în sistemul bugetar, dar și în salariul minim. Astea sunt reformele trecute pentru a fi predictibil și sustenabil pe o perioadă îndelungată. Nu scade nicio pensie. La 3,8 milioane au crescut”.

„În funcție de pensia pe care o ai, dacă ai până în 3.000 de lei beneficiezi de vouchere pentru energie, pentru alimente, ai alt suport. Din punctul meu de vedere, orice Guvern la începutul anului, în funcție de inflație și de creșterea economică trebuie să vină cu niște on-off-uri cum am venit când am venit la guvernare. Când vii cu indicele de indexare, de inflație, se aplică la toată lumea egal. Eu înțeleg că este an electoral, dar opriți-vă, nu mai învrăjbiți oamenii. Am mesaje de la oameni ”dom’le, nu mai înțeleg nimic. Am câștogat 1.200, mi-au venit la pensie”. Sunt prim-ministrul României, e o lege închisă, negociată, toară lumea care a primit talonul de pensie, nu le mai ia nimeni banii înapoi. Nu putem să învrăjbim o țară, să aruncăm cu ură în noi, pentru că unii, cei care ne-au băgat 9,4, care nu au argumente, nu au mărit pensii, unii care întâmplător au ajuns prim-miniștri ai României și nu au făcut nimic pentru pensionari și salriați, vin și își dau cu părerea. Nu se dă nicun ban înapoi.”

Întârzieri în recalcularea pensiilor: Termenul de 1 septembrie, depășit în mai multe județe



Deși guvernanții au promis distribuirea tuturor deciziilor de recalculare a pensiilor până la 1 septembrie, acest termen nu va fi respectat în toate județele.

Potrivit ProTV, după două săptămâni de distribuire prin intermediul poștașilor, mii de pensionari încă așteaptă deciziile de recalculare a pensiilor, din diverse motive: erori de calcul sau de adresă, ori necesitatea unor verificări suplimentare.

Mulți pensionari, îngrijorați de întârzieri, s-au prezentat personal la ghișeele Caselor de Pensii.

La Cluj, de exemplu, Casa Județeană de Pensii a întârziat distribuirea pentru a verifica din nou calculele, chiar dacă asta înseamnă depășirea termenului stabilit.

În Alba, 5.000 de decizii au fost retrase din distribuire din cauza unor nereguli, iar unele nu au putut fi corectate la timp.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!