Ministrul Finanţelor – Marcel Boloş a spus, marţi seară, că, pentru atingerea obiectivelor propuse privind reducerea fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală, creşterea gradului de colectare şi prevenirea şi combaterea comerţului ilicit de bunuri ”singura şansă reală este să ţinem pasul ritmului inovării şi tehnologizării”, potrivit realitatea.net.

„Ne-am asumat reducerea fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală, creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, dar şi prevenirea şi combaterea comerţului ilicit de bunuri. Singura noastră şansă reală în acest proces este să ţinem pasul ritmului inovării şi tehnologizării”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Finanţelor.

„Dovada că ne ținem de cuvânt sunt progresele zilnice pe care le înregistrăm cu fiecare proiect: e-factura, SAF-T, e-sigiliu sau e-transport.

Am susținut o conferință de presă la Ministerul Finanţelor în care am prezentat noutățile aduse de la 1 ianuarie Sistemului naţional RO e-Transport.

Transportatorii trebuie să știe că am extins obligația de notificare pentru toate bunurile (nu numai cele cu risc fiscal) în cazul tuturor operațiunilor (achiziții intracomunitare, livrări intracomunitare etc.).

Astfel, toate mărfurile care tranzitează punctele de trecere a frontierei sunt declarate la punctele vamale. Aceste declaraţii sunt preluate în Spaţiul Privat Virtual, după care îşi urmează cursul de verificare a riscului de fraudă fiscală.

Datele referitoare la expeditor şi beneficiar, caracteristicile, cantităţile şi contravaloarea bunurilor transportate sunt foarte utile pentru a lupta cu evazioniștii care deturnează bunurile și ajung să le vândă la negru.

Informațiile obținute prin camerele de luat vederi amplasate în punctele de trecere a frontierei vor fi asociate cu notificările din sistem și cu alte date aflate la dispoziția ANAF sau transmise de alte instituții. Astfel, ne vor ajuta să îmbunătățim analizele de risc și să combatem mult mai ușor fraudele”, a mai spus ministrul.

