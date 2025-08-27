Managerul lui Aberdeen avertizează înainte de returul cu FCSB! „Nu bugetele decid, dar trebuie să jucăm perfect”

Jimmy Thelin a pregătit meciul de la București cu maximă atenție, profitând de amânarea jocului de campionat.

Aberdeen se află în fața unui duel decisiv cu FCSB, în play-off-ul Europa League, iar Jimmy Thelin transmite un mesaj de încredere înaintea manșei de joi seară, programată pe „Arena Națională”. În tur, la Aberdeen, scorul a fost 2-2, iar tehnicianul suedez este convins că echipa sa are șanse reale să obțină calificarea.

Thelin a beneficiat de o regulă introdusă recent în Scoția, care le permite echipelor implicate în play-off-urile europene să amâne partidele de campionat programate între cele două manșe. Astfel, meciul cu Dundee United nu s-a mai disputat, ceea ce i-a oferit antrenorului timp suplimentar pentru pregătirea returului cu FCSB.

„Ne-a prins foarte bine că n-am jucat în weekend, deoarece ne-a oferit timp să pregătim lovitura din România. Cele două goluri marcate în repriza secundă ne-au dat o șansă, dar trebuie să îmbunătățim lucrurile. Va fi un alt tip de meci la București, numai că acum avem o oarecare putere și putem marca niște goluri. Suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește crearea de ocazii și concretizarea lor pe tabelă”, a declarat managerul lui Aberdeen.

„În Europa trebuie să faci totul perfect”

Pentru Thelin, duelul cu FCSB marchează prima sa aventură europeană la cârma lui Aberdeen. Totuși, suedezul are deja experiențe similare din perioada în care antrena pe Elfsborg. În 2021, echipa sa a întâlnit Feyenoord în Conference League, pierzând categoric turul din Olanda (0-5), dar reușind să câștige manșa secundă (3-1).

„Când ne-a scos Feyenoord, avea de 10 ori bugetul nostru! La 2-0, am avut o bară care putea să facă 3-0, dar pe contraatac au înscris ei și totul s-a terminat. Împotriva lor s-a văzut cât de important este să profiți de ocazii și să te aperi ca o echipă. În Europa nu există marje de eroare, trebuie să faci totul perfect, altfel ești eliminat”, a povestit Thelin pentru The Press and Journal.

Antrenorul suedez a făcut și o comparație între situația de atunci și cea actuală: „Nu îmi mai amintesc exact, dar Feyenoord avea un buget cam de zece ori mai mare decât Elfsborg. Acum, cred că diferența dintre Aberdeen și FCSB nu mai este atât de mare”, a explicat acesta.

Cu încredere în forța grupului său, Jimmy Thelin le cere jucătorilor să repete atitudinea din prima manșă și să atingă perfecțiunea pentru a trece de campioana României.

