Compania daneză Maersk a programat câteva zeci de nave de transport de containere care vor tranzita Canalul Suez și Marea Roșie în zilele și săptămânile următoare, a anunțat miercuri, compania, acesta fiind un nou semn că firmele de transport maritim global se întorc pe această rută, scrie Reuters, preluat de stiripesurse.ro.

Cele mai importante companii de transport maritim din lume, inclusiv giganții de containere Maersk și Hapag-Lloyd, au încetat să mai folosească rutele din Marea Roșie după ce gruparea militantă Houthi din Yemen a început să vizeze navele la începutul acestei luni, perturbând comerțul mondial.

Prețul acțiunilor Maersk a scăzut miercuri cu 5% până la ora 13.30 GMT, inversând parțial creșterile de săptămâna trecută, în condițiile în care revenirea la rutele mai scurte prin Canalul Suez de la călătoriile în jurul Africii ar putea determina o corecție a tarifelor de transport.

Și alte acțiuni de transport maritim au scăzut, inclusiv Hapag-Lloyd, care a coborât cu 6%, grupul de petroliere Frontline, care a scăzut cu 5,3% și serviciul de transport maritim de mașini Hoegh Autoliners, care a scăzut cu 3%.

Maersk a declarat pe 24 decembrie că se pregătește să se întoarcă în Marea Roșie atât pentru cursele spre est, cât și pentru cele spre vest, citând desfășurarea unei operațiuni militare conduse de SUA pentru a proteja navele împotriva atacurilor Houthi, dar a oferit puține detalii.

Programul rămâne sub rezerva modificării pe baza unor planuri de urgență specifice care ar putea fi formate în zilele următoare, a declarat miercuri compania.

Printre navele enumerate într-un sfat al Maersk adresat clienților miercuri se numără Maren Maersk, care a plecat din Tanger pe 24 decembrie și va „continua prin Canalul Suez”, cu o oră estimată de sosire în Singapore pe 14 ianuarie.

Dar multe dintre navele sale sunt încă programate să facă călătoria în jurul Africii, se arată în aviz.

Începând cu 19 decembrie, Maersk a redirecționat navele în jurul Africii prin Capul Bunei Speranțe pentru a evita atacurile, percepând clienților taxe suplimentare și adăugând săptămâni la timpul necesar pentru a transporta mărfuri din Asia în Europa și pe coasta de est a Americii de Nord.

La 22 decembrie, a anunțat că va adăuga taxe de 700 de dolari pentru un container standard de 20 de picioare care călătorește din China către Europa de Nord, constând într-o suprataxă de 200 de dolari pentru întreruperea tranzitului și o suprataxă de 500 de dolari pentru sezonul de vârf.

Taxa de întrerupere a tranzitului a fost impusă săptămâna trecută cu efect imediat, în timp ce adaosul pentru sezonul de vârf este valabil de la 1 ianuarie. Nu a fost clar cum va afecta suprataxele decizia de a reporni unele transporturi din Marea Roșie.

Compania a refuzat să comenteze mai mult atunci când a fost întrebată cu privire la programul navelor sale.

„În acest moment, nu putem spune nimic mai mult decât ceea ce a fost împărtășit”, a spus un purtător de cuvânt al Maersk într-o declarație.

Rivalul german Hapag-Lloyd consideră în continuare că situația este prea periculoasă pentru a trece prin Canalul Suez, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al companiei, adăugând că aceasta va continua să își redirecționeze navele prin Capul Bunei Speranțe.

Pierderile generate de blocarea Canalului Suez sunt estimate la un miliard de dolari

Preşedintele Autorităţii Canalului Suez, Osama Rabie, a declarat pentru un post de televiziune din Egipt că pierderile generate de blocarea Canalului Suez sunt estimate la un miliard de dolari.

Tranzitul navelor prin Canalul de Suez a fost reluat luni (acum patru zile), după ce vasul Ever Given, care eșuase în canal, a fost repus în circulație. Vasul este sub pavilion panamez.

Proprietarul navei a declarat că până în acest moment nu a primit vreo cerere de chemare în judecată pentru recuperarea daunelor.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!