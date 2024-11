Mădălina Amăistroaie țintește o medalie la Jocurile Olimpice din 2028

Suceveanca în vârstă de 21 de ani a declarat că experiența acumulată în acest an o motivează să-și continue parcursul în tirul cu arcul la cel mai înalt nivel.

În cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Elisabeta, unde Alteța Sa Regală Principele Radu i-a primit pe reprezentanții Federației Române de Tir cu Arcul, Amăistroaie a reflectat asupra unui an competițional plin de provocări și realizări:

„A fost un an încărcat şi dificil aş putea spune, pentru că am avut foarte multe competiţii, dar primul în care am reuşit să obţin destul de multe rezultate, cel mai important fiind cel de la Olimpiadă, locul nouă, care la momentul actual este cel mai bun rezultat din istoria tirului cu arcul românesc”, a spus sportiva.