Președintele Franței, Emmanuel Macron, consideră că Donald Trump ar putea primi Premiul Nobel pentru Pace, doar în cazul în care ar reuși să pună capăt războiului dintre Israel și palestinieni. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru BFMTV, acordat la New York, în timpul Adunării Generale a ONU, relatează The Times of Israel.

„Astăzi există o singură persoană care are pârghiile necesare, președintele american. L-am auzit spunând în fața Adunării Generale: «Vreau pace, voi rezolva acest conflict». Dacă vrea Premiul Nobel, el nu poate fi obținut, decât prin oprirea războiului din Gaza”, a afirmat Macron.

Liderul francez a cerut Statelor Unite să exercite presiuni directe asupra guvernului israelian, pentru a înceta ofensiva și pentru a permite eliberarea ostaticilor reținuți de Hamas. Macron a recunoscut că, deși Franța a votat pentru recunoașterea statului palestinian, influența reală asupra Israelului aparține Washingtonului, în special din cauza sprijinului militar pe care SUA îl oferă.

„De ce are Trump mai multă influență decât noi? Pentru că noi nu furnizăm armele care alimentează conflictul. Un stat palestinian va prinde contur, doar în ziua în care Israelul va accepta să îl recunoască”, a subliniat președintele francez.

În ceea ce privește posibilele represalii ale Israelului la decizia Franței, cum ar fi închiderea consulatului francez din Ierusalim sau extinderea anexărilor din Cisiordania, Macron a declarat că Parisul este pregătit pentru toate scenariile și că va apăra întotdeauna interesele sale naționale.

