Luis Suarez a dus-o pe Inter Miami în semifinalele Leagues Cup

Fără Lionel Messi pe teren, echipa din Florida a eliminat Tigres grație dublei uruguayanului.

Inter Miami a reușit calificarea în semifinalele Leagues Cup, după victoria cu 2-1 obținută în fața mexicanilor de la Tigres UNAL, pe Chase Stadium din Fort Lauderdale. Absentul serii a fost Lionel Messi, dar Luis Suarez a luat rolul de erou, reușind ambele goluri ale formației americane.

Atacantul uruguayan a deschis scorul în minutul 23 și a adus victoria în minutul 89, după ce Angel Correa, fostul fotbalist al lui Atletico Madrid, egalase pentru Tigres în minutul 67.

De ce nu a jucat Lionel Messi

Prezența lui Messi pe teren a fost pusă sub semnul întrebării până în ultima clipă. Javier Morales, antrenorul secund al lui Inter Miami, a explicat că starul argentinian nu s-a simțit bine și, împreună cu Javier Mascherano, s-a decis să nu se riște folosirea sa:

„Astăzi, Javier Mascherano a avut o conversaţie cu Leo şi, în opinia noastră, el nu era în cea mai bună formă. Am preferat să nu ne asumăm riscuri şi să mergem la sigur”, a declarat Morales, după ce Mascherano fusese eliminat în timpul meciului.

Messi revenise la finalul săptămânii trecute, după accidentarea suferită la piciorul drept pe 2 august, în meciul cu Necaxa, când fusese schimbat după zece minute. El jucase 45 de minute în partida cu Los Angeles Galaxy, însă nu era încă la capacitate maximă.

Duel cu rivalii din Florida în semifinale

În penultimul act, Inter Miami va întâlni pe Orlando City FC, calificată după un meci spectaculos, decis la loviturile de departajare în fața lui Toluca (6-5).

Cealaltă semifinală aduce față în față pe Seattle Sounders, învingătoare tot la penalty-uri contra lui Puebla (4-3), și Los Angeles Galaxy, care a eliminat-o pe Pachuca cu 2-1.

Inter Miami este deținătoarea trofeului, cucerit în vara lui 2023, la câteva luni după transferul lui Lionel Messi. Leagues Cup este competiția anuală care opune cluburile din Major League Soccer (MLS) și Liga MX, campionatul Mexicului.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!