Lucian Bode nostalgic după vremea când era ministrul Transporturilor

Ministrul de Interne, Lucian Bode, ministrul Transporturilor acum un an, a transmis, luni seară, că apreciază faptul că Lotul 2 din Autostrada Sebeş-Turda va fi dat în trafic, după ce în 2020 s-au făcut paşi importanţi în implementarea proiectului.



În replică, reprezentanţii Sindicatului Europol au transmis că ministrul este melancolic şi încă nu a reuşit să treacă peste şocul psihologic că a fost remaniat de la Ministerul Transporturilor.



Sindicaliştii afirmă că ministrul de Interne ar trebui să se ocupe de acest domeniu şi să modernizeze constant infrastructura, serviciile sau condiţiile de muncă ale poliţiştilor.

”Mă bucur că un proiect major de infrastructură, Lotul 2 din Autostrada Sebeş-Turda, este dat în trafic după un an 2020 în care s-au făcut paşi importanţi în implementarea lui. Am eliminat toate blocajele din calea acestui proiect şi i-am impregnat un ritm susţinut de realizare. Dezvoltarea infrastructurii de transport rămâne un obiectiv asumat al Guvernului Nicolae Ciucă şi reprezintă coloana vertebrală pe care se va ridica România. Vom uni prin infrastructură toate regiunile istorice”, a scris, luni seară, pe Facebook, Lucian Bode.

Lucian Bode, ministrul Transporturilor între 2019 și 2020, a contribuit la construirea lotului 2 din Autostrada Sebeș Turda

Circulaţia pe Lotul 2 din Autostrada Sebeş – Turda se deschide marţi, cu restricţii pe o distanţă de 1,5 kilometri, care vor fi menţinute până în primăvara anului viitor.

Ca reacţie la postarea ministrului, Sindicatul Europol a transmis că, ”în timp ce în alte state cu un potenţial economic mult mai redus decât al României, miniştrii afacerilor interne se ocupă de „interne” şi modernizează constant infrastructura, serviciile sau condiţiile de muncă ale poliţiştilor, Lucian Bode al nostru este melancolic”.



”Încă nu a reuşit să treacă peste şocul psihologic din momentul în care a fost remaniat de la Ministerul Transporturilor. Înţelegem deopotrivă frustrarea, dar şi dorinţa acestuia de a ajunge înapoi în poziţia pe care şi-o doreşte atât de mult, însă până atunci suntem obligaţi să îi reamintim că este ministrul de interne, iar infrastructura de la noi mai are pe inventar toalete în fundul curţii ascunse după cireş, unităţi de poliţie în prag de prăbuşire, fără apă curentă sau reţea de canalizare”, a transmis Sindicatul Europol.

Sindicaliştii i-au transmis şi un mesaj direct ministrului: ”Domnule Bode, între asumarea unor proiecte de infrastructură rutieră şi porci zburători, mai facem şi noi puţină treabă la MAI dacă tot avem acest portofoliu?”, conform bugetul.ro.