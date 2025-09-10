Lucescu, pus la zid după remiza cu Cipru! Se gândește la demisie

România a ratat șansa unei victorii clare și rămâne doar cu speranța barajului.

Naționala României a înregistrat un nou pas greșit în preliminariile pentru Campionatul Mondial, după 2-2 la Nicosia cu Cipru. „Tricolorii” au condus cu 2-0, dar au cedat inițiativa și au fost egalați, ratând ocazia de a rămâne în cursa pentru calificarea directă.

Partida a început promițător pentru România, care a reușit să deschidă rapid scorul și să dubleze avantajul înainte de pauză. Totuși, repriza secundă a adus o prăbușire neașteptată în jocul echipei lui Mircea Lucescu. Ciprioții au profitat de lipsa de reacție a defensivei și au restabilit egalitatea, având chiar și șansa de a câștiga.

„Sunt foarte dezamăgit”

La finalul meciului, selecționerul României a avut un discurs dur, în care și-a exprimat nemulțumirea față de atitudinea jucătorilor și nu a exclus varianta unei demisii.

„M-a nemulţumit că nu am mai respectat ce am pregătit, jocul de construcţie. Sunt foarte dezamăgit, pentru că nu mă aşteptam. (Mai aveţi putere să continuaţi?) Nu ştiu, o să vedem.”

Lucescu a vorbit și despre modul în care s-a desfășurat meciul, punctând atât lipsa de concentrare a fotbaliștilor, cât și deciziile arbitrului:

„Trebuia să fie 3-0, ușurința i-a făcut să se relaxeze, i-a adus din nou pe ei în joc. Foarte multe faulturi, au jucat cu mâinile pe adversari, un arbitraj care nu ne-a mai lăsat după 2-0 să atacăm, el întorcea mereu jocul. Sunt nemulțumit de faptul că în prima repriză am făcut ce trebuia, în repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele, în special fundașilor centrali, care au pasat greoi. E păcat pentru acest rezultat, e o lecție de ce înseamnă atitudine. Dacă nu ai dorință extraordinară, este greu de jucat. Vom vedea, am avut un început de primă repriză excelent. Mai sunt jocuri de jucat, vom încerca… cred că au fost mult prea pătrunși de necesitatea de a învinge cu orice preț. Când ne-am văzut cu 2-0, am cedat. Nu schimbările au determinat, atitudinea.”

Rezultatul de la Nicosia face ca România să iasă din calculele pentru calificarea directă la turneul final. Echipa noastră mai poate spera doar la baraj, grație performanțelor din Nations League.

Programul următoarelor meciuri aduce pentru „tricolori” un amical cu Moldova pe 9 octombrie, urmat pe 12 octombrie de confruntarea oficială cu Austria. În noiembrie, România va întâlni Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie).

Clasamentul actual din Grupa H arată astfel:

Bosnia – 12p (5 meciuri) Austria – 12p (4 meciuri) România – 7p (5 meciuri) Cipru – 4p (5 meciuri) San Marino – 0p (5 meciuri)

