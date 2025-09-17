Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal nu face deplasarea la Newcastle în Liga Campionilor

Tânărul atacant este accidentat la inghinal, Hansi Flick critică selecționata Spaniei.

Barcelona va debuta joi în grupele Ligii Campionilor pe terenul lui Newcastle United, însă fără unul dintre cei mai importanți jucători tineri. Lamine Yamal (18 ani) nu a fost inclus în lotul convocat, din cauza unei accidentări la inghinal suferite în timp ce se afla la echipa națională a Spaniei.

Antrenorul Hansi Flick s-a declarat nemulțumit de modul în care selecționata iberică a gestionat situația fotbalistului: tehnicianul consideră că Yamal a fost solicitat prea mult, în condițiile unui calendar aglomerat.

Probleme mari de lot pentru catalani

Barcelona nu se confruntă doar cu absența lui Lamine Yamal. Clubul a anunțat că nici Alejandro Balde și Gavi nu vor putea evolua la St. James’ Park, în timp ce portarul Marc-André ter Stegen rămâne indisponibil pe termen lung.

O veste bună vine totuși din partea olandezului Frenkie de Jong, care este din nou apt și a fost inclus în lot.

Barcelona încearcă să își depășească performanța din sezonul trecut, când a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor. În schimb, Newcastle revine în competiție după o pauză de un an, iar meciul de joi se anunță unul intens, în fața unui stadion arhiplin.

Lamine Yamal, aflat într-un început de sezon excelent, cu două goluri și două pase decisive în La Liga, va rata șansa de a continua seria bună și pe scena europeană.

