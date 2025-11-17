Lovitură dură pentru Universitatea Craiova! Anul 2025 s-a încheiat pentru Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili

Doi titulari ai oltenilor s-au accidentat la echipele naționale și nu vor mai juca până la finalul anului.

Vești extrem de proaste pentru Universitatea Craiova. Doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei, Carlos Mora (24 de ani) și Anzor Mekvabishvili (24 de ani), s-au accidentat la echipele naționale și nu vor mai evolua în acest an. Amândoi au suferit leziuni musculare care îi vor ține departe de teren cel puțin cinci săptămâni.

Noul antrenor al Craiovei, portughezul Filipe Coelho, are astfel un start de mandat complicat, fiind nevoit să-și refacă strategia fără două piese de bază din angrenajul echipei.

Mekvabishvili, accidentat în meciul cu Spania

Mijlocașul georgian s-a accidentat în minutul 71 al meciului pierdut de Georgia, scor 0-4, pe teren propriu cu Spania, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Înlocuit imediat de Georgiy Tsitaishvili, Anzor a acuzat dureri la coapsă, iar investigațiile medicale au confirmat o ruptură musculară, potrivit fanatik.ro.

Mekvabishvili va fi indisponibil pentru o perioadă estimată la 5-6 săptămâni, ceea ce înseamnă că nu va mai putea evolua până la finalul anului 2025.

Mora, aceeași soartă după meciul cu Haiti

Și extrema dreaptă Carlos Mora, convocat la naționala Costa Ricăi, s-a accidentat în meciul pierdut de echipa sa, 0-1 cu Haiti, tot în preliminariile pentru Mondial. Mora a jucat doar 32 de minute înainte de a fi înlocuit și nu a fost inclus în lotul pentru partida de pe teren propriu cu Honduras, programată pe 19 noiembrie.

Accidentarea sa este de același tip, o leziune musculară la coapsă, iar stafful medical al clubului estimează o recuperare similară, de aproximativ o lună și jumătate.

Pentru Filipe Coelho, aceste două absențe vin într-un moment dificil. Pe banda dreaptă, Craiova îl pierduse deja pe Mihnea Rădulescu (20 de ani), jucător eligibil U21, care a suferit o ruptură de ligament încrucișat.

Soluții de avarie pentru Coelho

Pe postul lui Mekvabishvili, antrenorul portughez ar putea apela la Tudor Băluță sau Alexandru Crețu, în timp ce în flancul drept de atac se ia în calcul promovarea unui jucător tânăr din academie sau repoziționarea temporară a unui mijlocaș ofensiv.

Atât Mora, cât și Mekvabishvili urmează un program de recuperare intensiv și ar putea fi apți pentru cantonamentul de iarnă, unde ar reintra în pregătirea echipei.

Statistici ale sezonului

– Carlos Mora: 19 meciuri, 3 goluri și 3 pase decisive, cotat la 1 milion de euro (Transfermarkt).

– Anzor Mekvabishvili: 21 de meciuri, 1 gol și 7 assisturi, cotat la 1,5 milioane de euro.

Craiova se confruntă astfel cu o dublă pierdere importantă înaintea finalului de an, într-un moment în care echipa are nevoie de stabilitate pentru a rămâne în cursa pentru podiumul SuperLigii.

