Lovitură dură pentru FCSB! Trei jucători esențiali n-au primit viza și ratează meciul cu Aberdeen

Campioana României a primit o veste proastă chiar în ziua meciului tur din play-off-ul Europa League, programat la Aberdeen.

FCSB va juca în această seară, 21 august 2025, pe terenul lui Aberdeen, în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. Înainte de confruntarea decisivă pentru accederea în grupele competiției, echipa antrenată de Elias Charalambous a primit o veste de ultim moment: trei dintre fotbaliștii de bază nu vor putea evolua din cauza unor probleme legate de viză.

Este vorba despre Risto Radunovic, Baba Alhassan și Siyabonga Ngezana, jucători extracomunitari, care nu au primit documentele necesare pentru a intra în Scoția. Deși au făcut deplasarea împreună cu lotul, aceștia au rămas blocați pe aeroport, iar până la ora 16:00 situația nu a fost rezolvată. Conform informațiilor publicate de fanatik.ro, răspunsul final a fost unul negativ, iar cei trei nu vor fi în lotul lui FCSB pentru duelul de pe Pittodrie Stadium.

Probleme mari pentru Charalambous

Absențele îl obligă pe Elias Charalambous să improvizeze în alcătuirea primului „11”. În lipsa lui Radunovic, Ngezana și Baba Alhassan, antrenorul cipriot va fi nevoit să regândească defensiva și linia de mijloc. Varianta de echipă probabilă a campioanei României pentru meciul cu Aberdeen este următoarea:

Ștefan Târnovanu – Valentin Crețu, Daniel Graovac, Mihai Popescu, Alexandru Pantea – Adrian Șut – David Miculescu, Darius Olaru, Florin Tănase, Juri Cisotti – Daniel Bîrligea.

Pentru FCSB, meciul cu Aberdeen are o miză uriașă: calificarea în grupele Europa League pentru al doilea sezon consecutiv, obiectiv important atât sportiv, cât și financiar.

Partida dintre Aberdeen și FCSB începe la ora 21:45 și va putea fi urmărită din România pe platforma Voyo, în format video. În plus, Radio România Actualități va transmite gratuit confruntarea în format audio, disponibil atât pe frecvențele radio clasice, cât și online, pe site-ul oficial.

