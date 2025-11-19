Sectorul industrial rămâne principalul generator de cerere, concentrând aproape o cincime din locurile vacante

Numărul pozițiilor neocupate din economie a ajuns, în al treilea trimestru al anului, la 31.600, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de intervalul precedent, oferta de joburi a crescut ușor, cu 300 de posturi, însă rămâne semnificativ sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, cu 8.300 de locuri de muncă mai puține.

Rata locurilor vacante a urcat marginal, la 0,62%, avansul fiind de 0,01 puncte procentuale față de trimestrul anterior. În comparație anuală, indicatorul rămâne în scădere, minus 0,16 puncte procentuale. Cele mai ridicate valori s-au înregistrat în sectoarele energetice, unde rata a ajuns la 1,99%, în administrația publică (1,10%) și în transporturi și depozitare (1,07%). Sectorul industrial rămâne principalul generator de cerere, concentrând aproape o cincime din locurile vacante, echivalentul a 6.000 de posturi.

Aproximativ 23% din joburile disponibile se găsesc în sistemul public: 3.000 de poziții în administrație, 2.800 în sănătate și asistență socială și 1.500 în învățământ.

La polul opus, cele mai reduse rate ale locurilor vacante se regăsesc în alte servicii (0,16%), precum și în industria extractivă, hoteluri și restaurante și tranzacții imobiliare (0,19% fiecare). Cele mai puține posturi disponibile s-au raportat în imobiliare, doar 30.

Comparativ cu trimestrul precedent, creșteri notabile au fost înregistrate în energia electrică și termică, gaze și apă caldă, unde oferta a crescut cu 200 de posturi, precum și în educație, cu 600 de poziții suplimentare. Scăderi vizibile s-au produs în domeniile culturale și recreative, în turism și în administrația publică.

Din perspectivă anuală, cele mai consistente majorări ale ratei de vacantare apar în energie, activități profesionale și tehnice, precum și în transport și depozitare. Pe de altă parte, zona spectacolelor și recreației, administrația publică, serviciile de apă și salubritate și educația au raportat cele mai abrupte diminuări.

La nivel de număr, cele mai mari pierderi față de anul trecut apar în industria prelucrătoare, cu 2.000 de posturi dispărute, iar în învățământ, administrație publică și comerț s-au înregistrat scăderi între 1.200 și 1.700 de locuri vacante.

