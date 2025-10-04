Locuitorii din Gaza salută apelul lui Trump ca Israelul să oprească bombardamentele

Fumul se ridica din nou sâmbătă deasupra Gaza, dar pentru pentru prima dată de luni de zile locuitorii estimau că un armistițiu era posibil, salutând apelul lui Donald Trump de a pune capăt bombardamentelor după acordul Hamas de a elibera toți ostaticii, relatează AFP.

‘Anunțul lui Trump m-a luat cu adevărat prin surprindere, pentru că mereu a fost de partea Israelului’, a declarat Jamila al-Sayyid, locuitoare din cartierul Zeitoun, din orașul Gaza.

În pofida apelului președintelui american, ea subliniază că ‘avioanele nu au încetat să bombardeze’, dar și-a exprimat bucuria că a rămas în principalul oraș din teritoriu.

‘Cel mai important este ca încetarea focului să se aplice și ca deținuții israelienii să fie eliberați, pentru că ei servesc drept pretext Israelului pentru a-și continua ocupația’, a adăugat ea, referindu-se la cei 47 de ostatici încă deținuți în Gaza, dintre care 25 ar fi morți, potrivit armatei israeliene.

Vineri seară, Hamas s-a declarat gata să elibereze ostaticii în cadrul planului de încetare a focului propus de Donald Trump, care, după răspunsul mișcării islamiste palestiniene, a cerut Israelului să pună capăt imediat loviturilor în Gaza.

‘Având în vedre comunicatul pe care tocmai l-a publicat Hamas, cred că sunt gata pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să pună capăt imediat bombardamentelor în Gaza, pentru ca să putem obține rapid eliberarea ostaticilor și în deplină siguranță’, a scris președintele american într-un mesaj pe platforma Truth Social.

Armata israeliană i-a avertizat totuși pe locuitori că nordul Fâșiei Gaza rămâne ‘o zonă de luptă periculoasă’, încercând să-i descurajeze să se întoarcă.

Sami Adas, de 50 de ani, care trăiește de mai multe săptămâni într-un cort în vestul Gaza, în centrul operațiunilor israeliene, a declarat că pentru el este ‘o mare zi, o zi a bucuriei’.

‘Cel mai bine este că însuși președintele Trump a anunțat încetarea focului. (Prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu nu va putea să se sustragă de această dată’, a estimat el.

Potrivit lui, ‘Trump este singurul capabil să forțeze Israelul să se supună și să pună capăt războiului’.

Mai la sud, la Al-Mawasi, în zona așa-zisă umanitară, Mahmoud Abu Shamala, de 49 de ani, strămutat de doi ani, vorbește despre ‘un vis în sfârșit la îndemână’, dar spune că se teme că Israelul nu va respecta încetarea focului după ce ostaticii vor fi eliberați.

Hamas nu a lămurit toate cerințele din planul de pace al lui Trump

Alții se arată mult mai puțin optimiști. Cum este și cazul lui Mohammed Saadat, un strămutat refugiat la Nuseirat. ‘Sunt informații lipsite de sens și mincinoase, care servesc interesele comunității internaționale, ale Israelului și ale deținuților israelieni care vor fi eliberați. După aceea, armistițiul va eșua și războiul se va relua ca înainte’, a pronosticat el.

‘Trump se va retrage, Netanyahu va ucide mai mulți palestinieni și ne va expulza’, a adăugat el.

În pofida propunerii americane prezentate luni, mai multe puncte de dezacord rămân, în special privind administrarea teritoriului după război.

Hamas nu a mai pomenit nici dezarmarea sa, nici exilarea membrilor săi, două puncte cheie ale planului Trump, afirmând că vor fi necesare discuții suplimentare, fără a preciza detaliile.

În pofida incertitudinilor, numeroși palestinieni au regăsit o urmă de speranță după luni de impas în negocierile de pace.

‘Ajunge (…) situația este teribilă’, a declarat Abu Husein Labad, un strămutat originar din tabăra de refugiați Jabalia.

‘Sunt rănit, nu pot nici acum să mă mișc. Situația este insuportabilă. Dacă Dumnezeu vrea, războiul va lua sfârșit și vom putea să ne întoarcem în casele noastre distruse’, a adăugat el.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!