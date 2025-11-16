Piața locuințelor vechi din Capitală continuă să se scumpească într-un ritm accelerat, notează Ziarul Financiar.

În octombrie 2025, prețul mediu solicitat pentru un apartament vechi cu trei camere a ajuns la 134.923 de euro, marcând o creștere lunară de 1,6% și un avans anual de 20,1%, potrivit ZF Index Imobiliar, realizat în parteneriat cu SVN România.

În doar o lună, prețurile au urcat cu 2.231 de euro, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nivelul actual este cu 22.615 euro mai ridicat.

Cerere crescută pe piața secundară și ofertă limitată la locuințele noi

Accelerarea vine pe fondul orientării tot mai evidente a cumpărătorilor către segmentul secundar, în condițiile în care oferta de locuințe noi rămâne scăzută, iar impactul majorării cotei de TVA continuă să se resimtă.

Vânzările de locuințe la nivel național s-au menținut stabile în primele nouă luni ale anului, cu peste 119.500 de unități tranzacționate, însă București-Ilfov a înregistrat o ușoară scădere, de 3,4%.

Estimări: creșterea ar putea încetini în lunile următoare

Analiștii anticipează că ritmul actual de scumpire ar putea intra în fază de plafonare în perioada următoare, pe fondul presiunilor inflaționiste și al cheltuielilor tot mai mari ale populației.

Andrei Sârbu, CEO al SVN România, explică pentru ZF evoluția pieței:

„Preţurile locuinţelor vechi din Bucureşti şi-au accelerat creşterea în ultimele luni ca urmare a redirecţionării spre piaţa secundară a unei părţi din cererea pentru locuinţe noi, vânzătorii de apartamente vechi dorind să profite de momentul actual. Estimăm însă că următoarele luni vor aduce o plafonare a acestui ritm de creştere şi chiar o încetinire, având în vedere şi rata în creştere a inflaţiei şi cheltuielile tot mai mari ale populaţiei (…). Însă, chiar dacă climatul general s-a înrăutăţit, accesibilitatea cumpărării unei locuinţe este în continuare la un nivel foarte bun: 96 de salarii medii pe economie pentru a cumpăra un apartament cu două camere (50 de metri pătraţi utili) în Bucureşti vs. 84 de salarii medii la începutul anului dar mai puţin comparativ cu 105 salarii medii în 2020 sau 396 în momentul de vârf din 2008“.

