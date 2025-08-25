Litoralul românesc își închide porțile mai devreme după un sezon slab

Sezonul estival din acest an a fost unul dintre cele mai dificile pentru turismul de pe litoralul românesc. Rezervările scăzute și costurile ridicate i-au determinat pe mulți hotelieri să închidă mai devreme, chiar dacă vremea se anunță în continuare frumoasă și caldă.

Vom închide cu o săptămână mai devreme. Volumul rezervărilor este mai scăzut față de verile trecute, sunt și mai multe cheltuieli și am decis, în urma calculelor, să ținem doar la începutul lunii septembrie, oferind și pachete promoționale, a declarat Anamaria Caraiorgu, managerul unui hotel, potrivit știrileprotv.ro.

Reprezentanții industriei confirmă situația dificilă. Adrian Voican, președintele ANAT, a subliniat că „nu a fost un an bun pentru turism”, iar Cristian Barhalescu, președintele ANAT Sud-Est, a punctat lipsa de competitivitate în stabilirea prețurilor.

Scăderea numărului de tichete de vacanță a accentuat problemele: tranzacțiile cu vouchere au scăzut cu aproape 90%, afectând mai ales hotelurile de 2 și 3 stele, dependente de acest tip de clienți. În lipsa unui grad de ocupare satisfăcător, mulți preferă să închidă decât să opereze în pierdere.

Totuși, există și unități hoteliere care rezistă, mizând pe programul „Litoralul pentru toți”, ce începe la 1 septembrie, cu tarife pornind de la 53 de lei pe noapte/persoană.

O rată de ocupare de 25% este suficientă pentru a acoperi costurile, a explicat Iulian Tenie, manager de hotel.

Situația arată că turismul românesc de pe litoral are nevoie de soluții rapide pentru a redeveni competitiv, mai ales în contextul scăderii sprijinului prin vouchere și al concurenței internaționale tot mai puternice.

