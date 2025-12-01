Lionel Messi, record istoric! A devenit cel mai bun pasator din toate timpurile, depășindu-l pe Puskas

Argentinianul a ajuns la 405 assisturi și e la 4 goluri de borna 900.

La 38 de ani, Lionel Messi continuă să doboare recorduri și să redefinească istoria fotbalului mondial. În victoria spectaculoasă a celor de la Inter Miami, scor 5-1 cu New York City, în finala Conferinței de Est din MLS, starul argentinian a oferit cea de-a 405-a pasă decisivă a carierei, devenind cel mai bun pasator din toate timpurile.

Messi l-a depășit astfel pe Ferenc Puskas, legendarul maghiar care deținea recordul cu 404 pase decisive. Pe locul trei în acest clasament all-time se află Pelé, cu 369.

Deși nu a înscris, Messi a fost din nou decisiv și a rămas la cota 896 de goluri marcate în meciuri oficiale, la cluburi și echipa națională. Următorul obiectiv e deja la orizont: atingerea bornei 900, un prag pe care îl poate depăși chiar în finala Cupei MAS, programată pe 6 decembrie, contra lui Vancouver Whitecaps.

„A fost o seară specială, plină de emoție. Echipa e într-un moment excelent și fiecare meci are o semnificație aparte”, a spus Messi, după victoria cu New York City, într-un moment în care a fost felicitat și de tenismenul Carlos Alcaraz, aflat la meci.

Messi, în drum spre a șasea Cupă Mondială

Pe 5 decembrie, la Washington, va avea loc tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026, competiție care va reprezenta a șasea participare a lui Messi la un turneu final.

În prezent, Inter Miami e campioana Conferinței de Est și va juca finala Cupei MAS pe teren propriu, după ce a încheiat sezonul regulat cu mai multe puncte decât adversara din Canada.

Rivalul Ronaldo, obsedat de perfecțiune

Marele rival al lui Messi, Cristiano Ronaldo (40 de ani), continuă să impresioneze în Arabia Saudită, unde a ajuns la 954 de goluri marcate în carieră. Portughezul, care are o vârstă biologică estimată la doar 28 de ani, este renumit pentru regimul său strict de viață și pentru obiceiurile neobișnuite.

Potrivit specialiștilor, Ronaldo nu înghite apa în timpul meciurilor, ci doar o „clătește” în gură cu o băutură specială pe bază de carbohidrați.

„Lichidul activează receptorii bucal și păcălește creierul că organismul e hidratat, crescând concentrarea și reducând oboseala”, au explicat experții citați de Tribuna.

Messi și Ronaldo continuă astfel duelul care definește o epocă: unul e cel mai bun pasator din istorie, celălalt cel mai mare marcator, iar ambii își păstrează legenda vie chiar și la aproape două decenii de la debuturile lor în fotbalul mare.

