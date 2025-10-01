Liga Campionilor: favoritele Inter Milano, Atletico Madrid, Bayern Munchen și Olympique Marseille au obținut victorii clare/Galatasaray a învins surprinzător pe Liverpool

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, Atletico Madrid, Bayern Munchen și Olympique Marseille au obținut victorii clare, marți, în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, dar surpriza serii a fost produsă de Galatasaray, care a învins-o pe Liverpool cu 1-0.

Inter, finalista ediției trecute, a obținut al doilea său succes în Champions League, 3-0 cu Slavia Praga, pe San Siro, prin dubla lui Lautaro Martinez și golul lui Denzel Dumfries.

Bayern a dispus cu 5-1 de FC Pafos, în Cipru, într-un meci în care mijlocașul român Vlad Dragomir a jucat 66 de minute la gazde. Harry Kane a marcat două goluri pentru bavarezi, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson și Michael Olise semnând celelalte reușite ale oaspeților. Pentru gazde a înscris croatul Mislav Orsic.

Atletico a învins-o pe Eintracht Frankfurt cu 5-1, după ce câștigase în weekend cu 5-2 derby-ul cu Real Madrid. Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone și Julian Alvarez au punctat pentru colchoneros în absența antrenorului Diego Simeone, suspendat. Golul oaspeților a fost reușit de Jonathan Burkardt.

Olympique Marseille a surclasat-o pe Ajax cu 4-0, golurile fiind marcate de Igor Paixao (două), Mason Greenwood și Pierre-Emerick Aubameyang.

Tottenham a reușit doar o remiză(2-2) în deplasare cu Bodo/Glimt

Galatasaray Istanbul s-a impus cu 1-0 în duelul cu Liverpool, ”cormoranii” fiind la al doilea eșec, după 1-2 cu Crystal Palace, în Premier League. Victoria campioanei Turciei a fost adusă de nigerianul Victor Osimhen (16 – penalty).

Chelsea a câștigat și ea la limită cu Benfica Lisabona, 1-0, la Londra, diferența fiind făcută de autogolul columbianului Richard Rios (18).

Bodo/Glimt și Tottenham au terminat la egalitate, 2-2, după ce norvegienii au condus cu 2-0, prin dubla lui Jens Hauge (53, 66). Micky van de Ven (68) și Jostein Gundersen (autogol, 89) au adus un punct pentru londonezi.

Scandinavii au ratat un penalty la 0-0, prin danezul Kasper Hoegh (35).

Meciul a fost o reeditare a semifinalei Europa League din sezonul trecut, câștigată de Tottenham cu 2-0. Londonezii s-au impus atunci și la Londra, în prima manșă, cu 3-1.

Rezultatele de marți:



Atalanta Bergamo – FC Bruges 2-1

Au marcat: Lazar Samardzic 74 – penalty, Mario Pasalic 87, respectiv Christos Tzolis 38.

Kairat Almatî – Real Madrid 0-5

Au marcat: Kylian Mbappe 25 – penalty, 52, 73, Eduardo Camavinga 83, Brahim Diaz 90+3.

Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt 5-1

Au marcat: Giacomo Raspadori 4, Robin Le Normand 33, Antoine Griezmann 45+1, Giuliano Simeone 70, Julian Alvarez 82 – penalty, respectiv Jonathan Burkardt 37.

Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 2-2

Au marcat: Jens Hauge 53, 66, respectiv Micky van de Ven 68, Jostein Gundersen (autogol) 89.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 35 (peste poartă).

Chelsea Londra – Benfica Lisabona 1-0

A marcat: Richard Rios (autogol) 18.

Cartonaș roșu: Joao Pedro (Chelsea) 90.

Galatasaray Istanbul – Liverpool 1-0

A marcat: Victor Osimhen 16 – penalty.

Inter Milano – Slavia Praga 3-0

Au marcat: Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34.

Olympique Marseille – Ajax Amsterdam 4-0

Au marcat: Igor Paixao 6, 12, Mason Greenwood 26, Pierre-Emerick Aubameyang 52.

FC Pafos – Bayern Munchen 1-5

Au marcat: Mislav Orsic 45, respectiv Harry Kane 15, 34, Raphael Guerreiro 20, Nicolas Jackson 31, Michael Olise 69.

Miercuri vor avea loc celelalte meciuri ale rundei, Qarabag FK – FC Copenhaga, Union Saint-Gilloise – Newcastle United (ambele de la 19:45), AS Monaco – Manchester City, Arsenal – Olympiakos Pireu, FC Barcelona – Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven, Borussia Dortmund – Athletic Bilbao, Napoli – Sporting Lisabona, Villarreal – Juventus (toate de la 22:00).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Bayern Munchen 2 2 0 0 8-2 6

2 Real Madrid 2 2 0 0 7-1 6

3 Inter Milano 2 2 0 0 5-0 6

4 Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3-2 4

5 Paris Saint-Germain 1 1 0 0 4-0 3

6 Atletico Madrid 2 1 0 1 7-4 3

7 Olympique Marseille 2 1 0 1 5-2 3

8 Sporting Lisabona 1 1 0 0 4-1 3

9 FC Bruges 2 1 0 1 5-3 3

10 Union Saint-Gilloise 1 1 0 0 3-1 3

11 Arsenal 1 1 0 0 2-0 3

12 Manchester City 1 1 0 0 2-0 3

13 Qarabag FK 1 1 0 0 3-2 3

14 FC Barcelona 1 1 0 0 2-1 3

15 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6-6 3

16 Liverpool 2 1 0 1 3-3 3

17 Chelsea 2 1 0 1 2-3 3

18 Galatasaray 2 1 0 1 2-5 3

19 Atalanta 2 1 0 1 2-5 3

20 Bodo/Glimt 2 0 2 0 4-4 2

21 Borussia Dortmund 1 0 1 0 4-4 1

22 Juventus 1 0 1 0 4-4 1

23 Bayer Leverkusen 1 0 1 0 2-2 1

24 FC Copenhaga 1 0 1 0 2-2 1

25 Olympiakos Pireu 1 0 1 0 0-0 1

26 Slavia Praga 2 0 1 1 2-5 1

27 FC Pafos 2 0 1 1 1-5 1

28 Newcastle United 1 0 0 1 1-2 0

29 Villarreal 1 0 0 1 0-1 0

30 Benfica 2 0 0 2 2-4 0

31 PSV Eindhoven 1 0 0 1 1-3 0

32 Athletic Bilbao 1 0 0 1 0-2 0

33 Napoli 1 0 0 1 0-2 0

34 AS Monaco 1 0 0 1 1-4 0

35 Ajax 2 0 0 2 0-6 0

36 Kairat Almatî 2 0 0 2 1-9 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

