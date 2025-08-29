Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că noile măsuri fiscale vor afecta grav educația și anunță un val de proteste la nivel național.

Declarațiile au fost făcute vineri, după ședința Consiliului Economic și Social (CES), unde sindicatele au criticat Pachetul 2 de măsuri fiscale.

Liderul FSLI a transmis că, în premieră în ultimii 35 de ani, deschiderea noului an școlar nu se va face în clase, ci în fața Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni și a prefecturilor din întreaga țară.

„I-am spus clar premierului: cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional. (…) Este evident că nu vom sta cu mâinile în sân. Sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue. I-am spus limpede: deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor”, a declarat Hăncescu.

Potrivit acestuia, la protestul din prima zi de școală sunt așteptați până la 30.000 de participanți, din Capitală și din întreaga țară.

Critici dure la adresa Guvernului

Sindicalistul a acuzat Guvernul că sacrifică educația pentru „o miză financiară foarte mică”, menționând comasările haotice de școli și lipsa unor soluții reale pentru elevii din mediul rural.

„Sunt situaţii în care, în urma acestor măsuri, vor exista copii care vor merge pe jos, prin pădure, distanţe considerabile, chiar prin zone cu urşi. (…) Comasări făcute haotic, şcoli comasate aflate la doar 5 km una de alta. Asta nu mai este management. Pentru ce economiseşti? 300 de lei?”, a spus liderul FSLI.

El a criticat și declarațiile premierului privind scăderea normei didactice, numindu-le „absolut revoltătoare” și „complet false”.

Posibilă grevă generală

Hăncescu a subliniat că decizia unei greve generale va fi luată numai după consultarea profesorilor, însă a avertizat că „vor fi proteste de stradă, fără îndoială”, dacă Guvernul nu renunță la actualele prevederi fiscale.

„Solicităm revenirea la normal, pentru că ceea ce a făcut acum Guvernul — a recunoscut şi ministrul Educaţiei — reprezintă măsuri de austeritate. Dar, într-o ţară normală, există două domenii protejate: educaţia şi sănătatea”, a adăugat liderul sindical.

Premierul le-a transmis sindicatelor că pot trimite propuneri de amendamente partidelor politice, urmând ca acestea să fie discutate în plen săptămâna viitoare.

