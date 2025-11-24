Economiștii anticipează că, pe termen scurt, evoluția monedei naționale se va încadra în același interval restrâns, în absența unor șocuri externe majore

Banca Națională a României a publicat luni noul curs de referință, indicând o valoare de 5,0871 lei pentru un euro, în ușoară scădere față de nivelul de 5,0891 lei, consemnat la finalul săptămânii trecute. Chiar dacă diferența este redusă, evoluția marchează o ușoară apreciere a monedei naționale la început de săptămână, într-un context în care volatilitatea cursului rămâne atent monitorizată de investitori și mediul de afaceri.

Fluctuațiile recente ale perechii euro/leu au fost influențate atât de tendințele regionale, cât și de așteptările privind politicile monetare ale băncilor centrale. Pentru BNR, menținerea stabilității cursului rămâne un obiectiv esențial, în special în perioada în care inflația, deși în scădere față de vârful anului precedent, continuă să pună presiune asupra costurilor din economie.

Finanțiștii anticipează că, pe termen scurt, evoluția monedei naționale se va încadra în același interval restrâns, în absența unor șocuri externe majore. Cu toate acestea, deciziile de politică fiscală și perspectivele privind deficitul bugetar ar putea aduce noi provocări în perioada următoare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube