Leon Marchand începe Cupa Mondială în forță! Cel mai bun timp personal la 400 m liber și un plan clar pentru Paris 2026

Starul francez a debutat la Carmel cu un record personal, iar antrenorul Bob Bowman a dezvăluit că în 2026 sportivul va alege între probele de 200 și 400 m liber.

Leon Marchand (23 de ani), considerat succesorul lui Michael Phelps în natația mondială, a început noul sezon în stil mare. Francezul a debutat în prima etapă a Cupei Mondiale, desfășurată la Carmel (Indiana), și a înregistrat cel mai bun timp al carierei sale în proba de 400 m liber – 3:38,25.

Deși a ales să nu participe la 100 m mixt, campionul olimpic a inclus în programul său alte cinci probe importante, printre care 100 m și 200 m liber. Rezultatul obținut la Carmel confirmă starea excelentă de formă a înotătorului din Toulouse, aflat în plină perioadă de tranziție spre următoarele competiții majore.

Leon Marchand, care se antrenează la Universitatea din Texas sub comanda legendarului Bob Bowman, a revenit în bazin pentru prima dată după Campionatele Mondiale de la Singapore, acolo unde a doborât un record mondial la 200 m mixt și a cucerit trei medalii de aur.

Bob Bowman: „Este o perioadă de muncă intensă. Vom alege între 200 și 400 m liber”

Antrenorul american a explicat pentru L’Équipe că participarea francezului la prima etapă din SUA are rolul de test, în contextul pregătirilor pentru Campionatele Europene de la Paris 2026.

„A avut o ediție de Campionate Mondiale bună, chiar dacă proba de 400 m mixt nu a fost extraordinară. Când s-a întors din vacanță, pe 26 august, era pregătit și entuziasmat să se arunce din nou în apă. Forma lui nu era cea mai bună, dar nici groaznică. Am început încet și, având în vedere că mentalitatea lui este excelentă, nu a fost prea greu.”

Bowman a mai explicat că abordarea acestui sezon este una strategică: Marchand va participa la mai puține competiții, dar va experimenta în diferite probe de liber, pentru a decide la final dacă va miza pe 200 sau pe 400 m liber la Europenele de anul viitor.

„Se descurcă foarte bine, dar se antrenează foarte intens și va fi interesant să vedem ce poate produce într-o astfel de perioadă de muncă. Încă se discută despre probele la care ar putea participa, dar cu siguranță va înota în cele două de mixt, la 200 și 400 m. Probabil și fluture, bras și poate câteva probe de craul.”

Un program construit pentru performanță la Paris

Campionul francez, de patru ori medaliat cu aur olimpic, va concura în total în șase probe la etapa din Carmel: 400 m liber, 200 m spate, 200 m mixt, 100 m liber, 200 m bras și 200 m liber. El a renunțat la 100 m mixt pentru a se concentra pe distanțele medii, iar decizia pare să fi dat roade, având în vedere forma demonstrată în prima zi.

Rezultatul de 3:38,25 este cel mai rapid din cariera lui Marchand în proba de 400 m liber și marchează un progres semnificativ față de sezonul trecut.

După participarea de la Carmel, înotătorul francez nu va mai lua startul în celelalte două etape ale Cupei Mondiale (desfășurate tot în America de Nord), concentrându-se exclusiv pe pregătirea sezonului de vară.

Programul său pentru finalul lui 2025 include două cantonamente la altitudine, în Colorado Springs, urmate de participarea la US Open și Campionatele Naționale ale Franței. În ianuarie 2026, el va reveni în competiții la Austin, înainte de ultimul stagiu de pregătire pentru Campionatele Europene de la Paris (10–16 august 2026).

Bob Bowman, cel care l-a format pe Michael Phelps și care colaborează cu Marchand din 2021, este convins că tânărul francez are potențialul de a domina următorul ciclu olimpic:

„Suntem total concentrați pe perspectiva Parisului. Obiectivul va fi să înoate mai repede decât a făcut-o vreodată. Leon are o mentalitate de campion, dar și o curiozitate constantă – vrea mereu să vadă cât de departe poate ajunge.”

Prin performanța de la Carmel, Leon Marchand și-a început sezonul cu încredere și a arătat că rămâne etalonul generației sale, confirmând statutul de succesor natural al lui Phelps în natația mondială.

