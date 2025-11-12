Leo Messi a revenit pe Camp Nou! Reacția lui Joan Laporta după vizita neanunțată a legendarului argentinian

Președintele Barcelonei spune că nu a fost informat despre sosirea lui Messi, dar îl consideră „acasă” pe Camp Nou.

Leo Messi (38 de ani) a surprins întreaga suflare blaugrana după ce a mers neanunțat pe Camp Nou, stadionul aflat în plin proces de renovare. Fostul decar al Barcelonei, care a scris istorie în tricoul catalanilor, s-a fotografiat pe arena unde a petrecut cele mai glorioase momente ale carierei sale, vizita fiind una pur emoțională.

Potrivit presei spaniole, revenirea argentinianului a fost o inițiativă personală, fără o programare prealabilă, motiv pentru care gestul a luat prin surprindere conducerea clubului. Relațiile dintre Messi și președintele Joan Laporta nu sunt, de altfel, cele mai apropiate, ruptura din 2021 lăsând urme vizibile de ambele părți.

Laporta: „Camp Nou este casa lui Messi. Lucrăm la un omagiu pe măsură”

La scurt timp după ce imaginile cu Messi pe Camp Nou au devenit virale, Joan Laporta a fost întrebat despre reacția sa. Oficialul catalan a recunoscut că nu știa nimic despre vizita starului argentinian, dar a subliniat că stadionul Barcelonei va fi mereu „acasă” pentru fostul său căpitan.

„Nu știam că va veni, dar Spotify Camp Nou este casa lui. Când mi-au explicat cum s-a întâmplat, mi s-a părut o decizie spontană și drăguță; tocmai terminase cina și i-a venit chef să vină cu niște prieteni. Este normal ca Leo să primească cel mai frumos omagiu din lume. Când stadionul va fi gata, vom avea o capacitate de 105.000 de fani, așa că ne-ar plăcea să-l avem acolo. Lucrăm la omagiu și vrem să-i oferim lui Leo momentul pe care îl merită”, a declarat Laporta, citat de Mundo Deportivo.

Gestul argentinianului a fost primit cu entuziasm de fanii Barcelonei, care continuă să-l considere cel mai mare jucător din istoria clubului. În timp ce Messi evoluează acum la Inter Miami, unde a devenit simbolul noii francize americane, legătura sa cu Barcelona rămâne una indestructibilă.

Messi, cifre de legendă la Barcelona

Transferat în 2000 la academia „La Masia”, Leo Messi a debutat la prima echipă în 2004 și a petrecut 17 sezoane în tricoul blaugrana. În total, a bifat 778 de meciuri, marcând 672 de goluri și oferind 303 pase decisive — cifre care l-au transformat într-un simbol al fotbalului mondial.

Despărțirea din august 2021 a fost una dureroasă, forțată de problemele financiare ale clubului, iar Messi a semnat atunci cu Paris Saint-Germain, înainte de a pleca în MLS, la Inter Miami.

Revenirea sa pe Camp Nou, chiar și doar pentru câteva minute, a fost o reamintire emoționantă a legăturii unice dintre cel mai mare jucător din istoria Barcelonei și stadionul care i-a fost casă aproape două decenii.

