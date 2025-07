Legenda wrestlingului profesionist, Hulk Hogan, a murit la 71 de ani

Hulk Hogan, figura emblematică a wrestlingului profesionist din anii ’80, care și-a transformat succesul din ring într-o carieră în actorie, a murit la vârsta de 71 de ani, a relatat joi presa americană, notează AFP.

Potrivit NBC News, care îl citează pe managerul său Chris Volo, Hulk Hogan – cunoscut pentru statura sa impunătoare de 2 metri, bandana caracteristică și mustața blondă în formă de ghidon – a murit în locuința sa din Florida. Și TMZ a relatat decesul, citând surse anonime.

Cu o prezență impunătoare – 2 metri înălțime, mușchi sculptați, bandana nelipsită și celebra mustață blondă în formă de ghidon – Hulk Hogan nu era doar un atlet, ci un fenomen global. Născut Terry Bollea, el a redefinit wrestlingul profesionist, transformând meciurile WWE într-un spectacol planetar, cu milioane de fani care îl priveau ca pe un supererou în carne și oase.

În perioada de glorie, sloganul său „Say your prayers, take your vitamins and believe in yourself” inspira generații întregi de copii și adolescenți. Rivalitățile sale legendare cu Andre the Giant, Macho Man Randy Savage sau Ultimate Warrior au făcut istorie, iar momentele din ring au devenit parte din ADN-ul culturii pop americane.

După retragerea parțială din ring, Hogan și-a îndreptat atenția către televiziune și cinema, apărând în filme, seriale și reality show-uri, continuând să își mențină aura de star. De-a lungul vieții, a fost o figură adesea controversată, dar mereu fascinantă – cu suișuri și coborâșuri, scandaluri și reveniri spectaculoase.

Hulk Hogan a fost mai mult decât un luptător: a fost simbolul unei epoci, o forță a naturii și o punte între sport și spectacol. Dispariția sa lasă un gol imens în inimile fanilor și în istoria wrestlingului mondial.

