Lecția de la Appiano! Jurnaliștii Gazzetta dello Sport, uluiți de antrenamentele conduse de Cristian Chivu la Inter

Fostul fundaș român a impresionat Italia prin stilul său intens, modern și plin de energie, transformând ședințele de pregătire într-o combinație de efort și distracție.

Cristian Chivu continuă să uimească presa italiană prin modul în care a reușit să se impună pe banca tehnică a lui Inter Milano. La doar câteva luni de la preluarea echipei, fostul internațional român a câștigat respectul vestiarului și al jurnaliștilor din Peninsulă. Un reportaj amplu al Gazzetta dello Sport, realizat după ce redacția a asistat la un antrenament al nerazzurrilor, descrie o atmosferă unică: disciplină spartană, intensitate maximă și multă voie bună.

„Efort, calm și zâmbete chiar și atunci când echipa națională te cheamă: secretele unui Inter pe măsura lui Chivu”, este titlul articolului publicat de Gazzetta, care notează că tehnicianul român a reușit să transforme antrenamentele într-o combinație perfectă între exigență și bucuria de a juca fotbal.

„Sudoare și poftă de glume la Appiano Gentile”

Italienii povestesc că jucătorii lui Inter sunt „stoarși ca niște citrice” de noul antrenor, dar că nimeni nu se plânge, datorită atmosferei pozitive pe care Chivu o menține la fiecare ședință de pregătire. „Sudoare și poftă de glume, pregătire atletică dură și rotații care implică pe toată lumea, așa arată un antrenament al lui Inter. Pauza internațională nu e o dramă, ci o ocazie pentru cei rămași în lot să se acomodeze și mai bine la ce le cere stafful tehnic.”

Reporterii au fost impresionați de modul în care Chivu, aflat la prima experiență majoră pe o bancă de top, gestionează un vestiar plin de vedete. Fostul căpitan al României a găsit echilibrul perfect între exigență și empatie, reușind să transforme efortul fizic într-o sursă de motivație colectivă.

Un Inter care „nu mai cade” fizic

Rezultatele muncii sale au început deja să se vadă. Inter a legat cinci meciuri fără înfrângere în toate competițiile, iar presa italiană remarcă o schimbare clară în jocul echipei. „Tocmai acolo, în timpul săptămânii petrecute la centrul de antrenament, se vede diferența față de trecutul recent: roadele unei pregătiri fizice mult mai meticuloase sunt vizibile mai ales în minutele finale, când echipa nu mai cedează, ci, dimpotrivă, crește presiunea.”

Chivu a reușit să ridice intensitatea antrenamentelor chiar peste nivelul impus de predecesorul său, Simone Inzaghi, despre care italienii spun că era deja „un fanatic al pregătirii fizice”.

Chivu, un fin psiholog și lider respectat

Un alt detaliu remarcat de jurnaliștii Gazzettei este capacitatea românului de a gestiona grupul din punct de vedere mental. „Chivu a lucrat în paralel și la mentalul jucătorilor, pentru a-i implica pe toți. Nu este o coincidență faptul că 22 de jucători au fost titulari până acum, Chivu arătându-le tuturor că sunt o cheiță importantă într-un mecanism complex.”

Deși metodele sale sunt extrem de solicitante, antrenorul reușește să transmită o energie pozitivă, glumind constant cu jucătorii și menținând un climat relaxat chiar și în perioadele dificile. „După partidele cu Udinese și Juventus, atmosfera a fost mai tensionată, dar nici atunci Chivu nu și-a pierdut dorința de a zâmbi. Știa că piesele se vor așeza la locul lor.”

Cu o combinație rară de profesionalism, intensitate și carismă, Cristian Chivu pare să fi convins definitiv Italia că este pregătit pentru marea scenă a antrenoratului.

