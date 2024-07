Lady Gaga a stârnit rumoare recent la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a lăsat să se înțeleagă că s-a logodit. Vedeta pare că și-a găsit liniștea sufletească alături de Michael Polansky.

Lady Gaga s-ar fi logodit cu Michael Polansky

În timpul unei întâlniri cu premierul francez, șeful guvernului a postat pe rețelele sociale imagini din timpul întâlnirii cu artista, în care se aude clar cum Lady Gaga îl prezintă pe antreprenorul Michael Polansky drept logodnicul ei.

Speculațiile că cei doi ar fi logodiți circulau în presa americană de câteva luni, iar acum apariția recentă pare să confirme aceste zvonuri.

Lady Gaga și Michael Polansky au fost văzuți împreună pentru prima dată în 2020, la o petrecere de Anul Nou în Las Vegas.

Michael Polansky, om de afaceri

Michael Polansky este cofondator și director executiv al Parker Group, o firmă de investiții și dezvoltare de afaceri.

Parker Group se axează pe investiții în tehnologie, antreprenoriat și inovație, având ca scop susținerea și dezvoltarea start-up-urilor promițătoare și a inițiativelor tehnologice inovatoare.

Sub conducerea lui Polansky, compania a avut succes în identificarea și sprijinirea unor afaceri cu potențial mare, consolidându-și astfel reputația în domeniu.

Înainte de a fonda Parker Group, Polansky a lucrat în sectorul financiar și de investiții, acumulând o experiență vastă în domeniu. A fost implicat în mai multe tranzacții importante și a gestionat investiții semnificative, demonstrând o înțelegere profundă a piețelor financiare și a strategiilor de investiții.

Lady Gaga a început să cânte și să compună muzică de la o vârstă fragedă, iar în 2008 a lansat albumul său de debut, The Fame, care a fost un succes internațional imens.

Hituri precum „Just Dance” și „Poker Face” au devenit imnuri ale vremii și au cimentat poziția sa ca o vedetă globală. Albumul a fost apreciat pentru stilul său inovator și pentru abilitatea de a combina elemente de pop, dance și electro într-un mod unic.

Următoarele sale albume, inclusiv The Fame Monster (2009), Born This Way (2011), Artpop (2013), și Joanne (2016), au continuat să demonstreze versatilitatea sa artistică și au consolidat reputația sa ca una dintre cele mai inventive și provocatoare artiste ale epocii.

Fiecare album a adus ceva nou și diferit, de la temele profunde și introspective din Joanne până la extravaganta și teatrala estetică din Artpop.

