La Buffalo începe curățenia după viscolul sever de Crăciun

La Buffalo a început curățenia pe străzile pline de zăpadă marți (27 decembrie) după viscolul puternic de Crăciun ce a blocat orașul cu ninsori record.



Autoritățile săpau sub 1,2 metri (4 picioare) de zăpadă aruncată în timpul unui viscol mortal de Crăciun, chiar dacă Serviciul Național de Meteorologie a prezis marți ultimii doi centimetri de zăpadă ce vor cădea, potrivit Reuters.



Poliția statului New York a curățat vehiculele abandonate de pe drumurile acoperite cu zăpadă, astfel încât vehiculele de urgență și plugurile să poată trece prin zonă.

La Buffalo a început curățenia după viscolul de Crăciun ce a fost un dezastru meteorologic epic, unul într-o viață



Al doilea oraș ca mărime din statul New York, Buffalo, a fost punctul zero pentru ceea ce guvernatorul a numit un „dezastru meteorologic epic, unul-în-o viață”, deoarece vestul New York-ului a fost cel mai puternic afectat de un front de îngheț și furtună arctică care s-a extins peste cea mai mare parte a Statelor Unite pentru zile la rând la sud până la granița cu Mexic.



În toată țara, cel puțin 60 de vieți au fost pierdute în incidente legate de vreme în ultimele zile, a spus NBC News.



Potrivit autorităților din regiunea Erie, unii dintre cei care au murit au fost găsiți înghețați în mașini, unii se aflau în bancuri de zăpadă afară, iar alții au ajuns în situații de urgență medicală, cum ar fi stop cardiac în timp ce se luptau cu zăpada.

