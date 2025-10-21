Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a confirmat că discuțiile bilaterale vor continua,deocamdată, prin contacte telefonice

Rusia a temperat, marți, entuziasmul, privind o posibilă întâlnire iminentă între Vladimir Putin și Donald Trump, afirmând că nu există nici un termen concret stabilit pentru un viitor summit. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, organizarea unei asemenea întrevederi presupune „pregătiri diplomatice serioase” între Moscova și Washington, proces care ar putea dura mai mult decât se anticipa, scrie AFP.

„Nici președintele Putin, nici președintele Trump nu au anunțat o dată exactă. Ambele părți au subliniat că acest demers necesită timp și o coordonare minuțioasă”, a declarat Peskov pentru presă, evitând să confirme informațiile vehiculate în ultimele zile, despre o posibilă întâlnire la Budapesta.

La rândul său, Ministerul rus de Externe a catalogat drept „prematură” orice discuție despre o întâlnire la nivel înalt. Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de Externe, a precizat că, în convorbirea telefonică de luni dintre Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, nu s-a discutat concret despre stabilirea unei date pentru reuniunea dintre cei doi lideri. Potrivit diplomatului rus, următorul pas ar fi o întâlnire directă între Lavrov și Rubio, care ar putea deschide drumul către un eventual summit.

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a confirmat, marți, că discuțiile bilaterale vor continua „deocamdată prin contacte telefonice”, fără a exclude însă o întâlnire ulterioară.

Summitul de la Budapesta, propus pentru prima dată de Donald Trump săptămâna trecută, ar fi trebuit să aibă loc „în următoarele două săptămâni”, potrivit președintelui american, care a descris ultima sa discuție cu Vladimir Putin drept „foarte productivă”. Totuși, declarațiile de la Moscova și informațiile publicate, marți, de CNN indică faptul că o asemenea întâlnire este puțin probabilă în viitorul apropiat.

Dacă s-ar materializa, reuniunea de la Budapesta ar fi a doua întrevedere directă dintre cei doi lideri, după cea din august, desfășurată în Alaska, care nu a produs rezultate tangibile în privința conflictului din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să participe la un asemenea summit „dacă va fi invitat”, semnalând astfel interesul Kievului pentru orice inițiativă diplomatică, menită să aducă o soluție la războiul declanșat de Rusia în 2022.

