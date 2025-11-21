Kosovarii aprind din nou fitilul! „Huliganii din peluza României”

Presa din Kosovo a început atacurile verbale imediat după ce a aflat că România ar putea fi adversara din finala barajului pentru Mondial.

România și Kosovo s-ar putea întâlni din nou într-un meci cu miză uriașă. Cele două naționale se află pe același traseu în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, iar un eventual duel ar putea decide una dintre ultimele patru echipe europene care vor merge la turneul final din America de Nord.

Imediat după tragerea la sorți, presa din Kosovo a readus în prim-plan tensiunile dintre cele două echipe, folosind un ton provocator și catalogându-i pe fanii români drept „huligani”.

Dacă România va reuși să treacă de Turcia, iar Kosovo o va învinge pe Slovacia, finala barajului se va disputa la Priștina, într-o atmosferă care se anunță explozivă. Rivalitatea dintre cele două selecționate s-a accentuat în ultimii ani, după mai multe meciuri tensionate și incidente atât pe teren, cât și în tribune.

Rivalitate reaprinsă după incidentele din preliminarii

România și Kosovo s-au întâlnit de trei ori începând din 2023. Primul meci, la Priștina, s-a încheiat la egalitate, în timp ce returul din România a fost câștigat de „tricolori” cu 2-0. Cele două echipe au fost repartizate apoi în aceeași grupă din Nations League, unde România s-a impus categoric în deplasare, scor 3-0, iar partida retur, de la București, s-a încheiat cu o decizie drastică: victorie la „masa verde” pentru România, după ce oaspeții au părăsit terenul.

În acea seară tensionată, meciul a fost întrerupt în ultimele secunde, la scorul de 0-0, după ce jucătorii kosovari au refuzat să reia jocul în urma unor scandări din tribune. Federația Română de Fotbal a fost amendată, dar rezultatul final a rămas neschimbat, Kosovo pierzând partida din cauza retragerii de pe teren.

Atmosfera dintre cele două tabere a rămas ostilă. În presa din Priștina, românii sunt prezentați într-o lumină negativă, iar suporterii sunt descriși ca fiind violenți și provocatori.

„După mai multe dueluri tari pe teren, un grup de suporteri români a început să strige «Serbia, Serbia». Jucătorii kosovari au decis să părăsească terenul și nu s-au mai întors, chiar dacă arbitrii le-au cerut să o facă. Huliganii din peluza României au scandat împotriva Kosovo și la Priștina și au afișat la București un banner pe care scria Kosovo e Serbia! Au cauzat probleme în repetate rânduri la meciurile dintre Kosovo și României. În schimb, relațiile cu Turcia sunt excelente!”, au scris jurnaliștii de la publicația kosovară Koha.

Afirmațiile vin într-un moment sensibil, în care România încearcă să se concentreze pe barajul cu Turcia, programat pe 26 martie 2026. Totuși, perspectiva unei posibile finale la Priștina reaprinde tensiuni mai vechi, care depășesc limitele sportive.

În 2023, delegația României a acuzat atmosfera ostilă de la Priștina, iar la meciul retur de la București, vestiarul oaspeților a fost găsit într-o stare deplorabilă după incidentul care a dus la întreruperea partidei.

Dacă cele două echipe vor ajunge să se dueleze din nou pentru un loc la Mondial, partida se anunță una dintre cele mai tensionate confruntări ale anului, cu mize sportive și politice uriașe.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!