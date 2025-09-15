Klopp din nou pe banca tehnică! Germanul, dorit de Benfica în 2026

Cristovao Carvalho, candidat la șefia clubului lusitan, a anunțat că Jurgen Klopp este varianta sa preferată pentru banca „vulturilor”.

Jurgen Klopp (54 de ani) ar putea reveni în antrenorat mai devreme decât s-ar fi așteptat fanii. Retras după sezonul 2023/2024, fostul tehnician al lui Liverpool și Borussia Dortmund a acceptat în 2025 rolul de Director Global al departamentului de Fotbal în cadrul companiei Red Bull, însă presa din Portugalia scrie că numele său se află pe lista Benficăi pentru vara lui 2026.

Cristovao Carvalho, unul dintre candidații la președinția clubului de pe Estadio da Luz, a declarat că în cazul în care va câștiga alegerile nu intenționează să prelungească înțelegerea cu actualul antrenor Bruno Lage, al cărui contract expiră în 2026.

Carvalho: „Un singur nume am în minte. Jurgen Klopp”

Într-un interviu pentru SIC Noticias, Cristovao Carvalho a explicat strategia sa:

„În mandatul meu, Bruno Lage nu va mai rămâne la club. Nu îi vom prelungi contractul. Avem nevoie de un antrenor care a pregătit echipe de top, care a câștigat deja Liga Campionilor și care vrea să o câștige și cu Benfica. E un singur nume la care mă gândesc. Jurgen Klopp. El a spus deja că Benfica este un club la care ar vrea să lucreze într-o zi”, a transmis acesta.

Deși Red Bull i-a oferit un contract pe patru ani, Klopp are înțelegere să poată părăsi postul dacă primește oferta de a deveni selecționerul Germaniei. Aceeași clauză l-ar putea lăsa și liber pentru un nou proiect de club, iar Benfica se anunță una dintre opțiunile atractive.

Carvalho justifică alegerea prin faptul că vrea un tehnician cu pedigree european, capabil să aducă trofeul Ligii Campionilor la Lisabona.

Klopp, unul dintre cei mai influenți antrenori ai ultimelor două decenii

Cariera lui Jurgen Klopp a început în 2001, la Mainz, echipă pe care a dus-o din Zweite Bundesliga până în cupele europene. Consacrarea a venit însă la Borussia Dortmund, unde a cucerit două titluri de campion al Germaniei, o Cupă și două Supercupe, dar și-a trecut în palmares și o finală de Champions League, pierdută în fața lui Bayern Munchen (1-2, în 2013).

Apogeul l-a atins pe Anfield Road. Între 2015 și 2024, Klopp a rescris istoria lui Liverpool, câștigând opt trofee, dintre care un titlu în Premier League (2019/2020) și o Ligă a Campionilor (2018/2019).

Dacă planurile lui Cristovao Carvalho se vor concretiza, Benfica ar putea beneficia, începând cu 2026, de experiența unuia dintre cei mai respectați și carismatici antrenori ai fotbalului mondial.

