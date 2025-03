Actuala coaliție poate merge mai departe numai în situația în care candidatul Alianței România Înainte, Crin Antonescu, va câștiga alegerile, altfel nu se poate, a declarat luni președintele UDMR, Kelemen Hunor.

‘De obicei cel care câștigă alegerile, cu toate că au pierdut față de 2020 alegerile, dar au cele mai multe mandate, trebuie să aibă posibilitatea de a forma majoritate. Dacă nu reușește, sigur, mergi mai departe. Există excepții. (…) Dar regula este: cel care are cele mai multe mandate să dea premierul. Aici mai trebuie să spunem ceva: ca să există în continuare această coaliție, trebuie să câștige Antonescu. Dacă nu câștigă Antonescu, această coaliție n-are cum să meargă mai departe. Trebuie să fim conștienți cu toții de acest lucru. Degeaba vorbim sau spunem povești. Dacă această majoritate, cu 3.000 de primari, cu majoritate parlamentară, la cinci luni după alegerile parlamentare nu are capacitatea de a câștiga alegerile prezidențiale, înseamnă că nu are suport în societate. Și din punct de vedere moral va fi o presiune uriașă. Și noul președinte va avea nevoie de majoritate parlamentară’, a afirmat liderul UDMR la Digi 24.

El a amintit că orice președinte are nevoie de o majoritate parlamentară.

‘Așa cum și Băsescu a făcut majoritatea necesară, cu care poate pune în aplicare viziunea proprie, și Iohannis a făcut acest lucru – ‘guvernul meu’, cum spunea el -, și următorul președinte va face acest lucru. Antonescu, dacă câștigă, are această majoritate în spatele lui. Dacă nu câștigă Antonescu, indiferent cine va câștiga, va încerca să formeze o majoritate. Din acest punct de vedere, eu o să fiu foarte sincer și dur: pierde Antonescu, această majoritate nu va mai fi o majoritate funcțională până în toamnă. Acest lucru trebuie spus, degeaba ne ascundem după degete. (…) Eu voi lucra în această campanie electorală și precampanie electorală pentru alegerile cu Crin Antonescu. Pentru mine nu există altă variantă în acest moment, nu vreau să discut de nicio altă variantă’, a precizat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că România nu trebuie să intre sub influența Rusiei

‘Se va schimbă și Uniunea Europeană, se va schimba și Occidentul, e clar. Ceea ce se întâmplă în lume astăzi e ceva absolut nou, dar România trebuie să fie pe partea asta a istoriei, și nu sub influența Rusiei. (…) Și trebuie să avem argumente pentru Statele Unite că un aliat pe termen mediu și lung mai bun decât Europa nu va găsi. Indiferent care sunt acum mișcările tectonice și cine, cum înțelege aceste mișcări. Fiindcă și aici e de povestit ce se întâmplă în Statele Unite, ce se întâmplă în relațiile transatlantice, ce se întâmplă pe nivel global, ce jocuri de putere și de reașezare a relațiilor internaționale se întâmplă, dar România trebuie să rămână pe acest drum. Și cu Antonescu va rămâne pe acest drum, sută la sută. Nu există alte opțiune, nu trebuie să căutăm alte opțiune’, a punctat președintele UDMR.

Întrebat dacă Nicușor Dan este un adversar redutabil pentru Crin Antonescu, Kelemen Hunor a răspuns: ‘Sunt, bineînțeles, pe același electorat. Și Elena Lasconi, și Daniel Funeriu și mai sunt câțiva care aleargă pentru voturile… Victor Ponta vrea să arate ca un om antisistem, dar nu poate să fie antisistem’.

‘Nicușor Dan, sigur, se poate spune că e independent, dar nu e independent. A fost fondatorul USR-ului, a plecat din USR, a fost susținut la primărie de USR, de PNL, de partide politice. E un om tânăr, e un om care dorește puterea, asta se vede pe el și un om care va lupta pentru turul doi, cum Antonescu va lupta pentru turul doi. Sunt vreo patru-cinci care au astăzi aproape șansa egală să intre în turul doi. (…) Mâine se închide tot ce vedem în acest moment’, a adăugat el.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!