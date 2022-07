Stenograme DNA. Chesnoiu ar fi intervenit pentru o pilă de a lui Daea

Au apărut detalii din dosarul de la DNA al fostului ministru al Agriculturii. Adrian Chesnoiu ar fi intervenit pentru un apropiat al actualului ministru Petre Daia. Chesnoiu le relata unor apropiați că „nea Petrică” i-ar fi cerut să îi ajute un apropiat să câștige un post în minister.

„Denunțător: Cum îl luăm pe ăsta? Prin transfer sau scoți…? Și când îl scoatem?”

Adrian Chesnoiu: ”Bă! Fă-o, te rog io, azi! S-o trimit ca să …îi spun să mă lase draacu în pace! Deci nu plecați astăzi acasă până nu faceți nota de care are nevoie (…) pentru băiatul acela (n.n. vorbește la telefonul interior) (…) deci, te duci la (…) și nu plecați până nu rezolvați problema asta, azi! Da? Deja am fost prea domn cu toată lumea. Ce dracu? Chiar la nea Petrică vă găsirăți (…)Omul acela m-a rugat și el două lucruri, trei, cinci, aproape șapte (râde). Da, măcar, drecu, să i le rezolv. (…) Tu fă ce stabilești cu mine! Da? Rezolvă astea și vorbim. Te rog io, acum!” se arată în stenogramele discuțiilor interceptate, potrivit G4Media.ro.

Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu este urmărit penal pentru instigare și abuz în serviciu. Procurorii DNA susțin că Adrian Chesnoiu s-ar fi implicat în trucarea de concursuri.

