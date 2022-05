Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este cotată în top 5 la nivel național, drept una dintre cele mai bune firme de avocatură din România, conform faimosului ghid IFLR1000, ediția 2022

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre cele mai bune firme de avocatură din România, conform IFLR1000 ediția 2022, prestigiosul ghid care evaluează societățile de avocatură cu înaltă expertiză din întreaga lume în ceea ce privește Aria Financiară si Corporatistă, clasându-se astfel pe locul 5 la nivel național.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este activă în Aria de Drept fiscal, bancar și piețe de capital, Drept Corporatist, Fuziuni și Achiziții, asistând clienți în tranzacții interne precum si transfrontaliere.

Echipa specializată în Drept fiscal, bancar și piețe de capital asistă și reprezintă clienții cu privire la finanțarea directă și restructurarea datoriilor. În ceea ce privește Dreptul Corporatist, Fuziuni și Achiziții, societatea consiliază clienții cu privire la majorări de capital social, fuziuni, constituire de asociații în participațiune, vânzări, achiziții precum și alte chestiuni corporatiste. De remarcat este și experiența impresionantă în aria Insolvență, restructurare și falimente. Societatea Românească de Avocatură este activă într-o gamă largă de sectoare, inclusiv Resurse naturale, Minerit, Imobiliare, Producție și IT.

În Ediția 2022, pentru aria de practică Drept fiscal, bancar și piețe de capital, referințele clienților descriu Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații după cum urmează:

„Mi-a plăcut atitudinea și spiritul progresiv, echipa are o abordare proactivă în rezolvarea spețelor clientului.”

„Cunoștințe impresionante, atenție la detalii, proactiviate, soluționează chestiunile juridice ale clienților având astfel servicii excelente.”

„Știam că ne putem baza în orice moment pe avocatul coordonator Radu Pavel și pe echipa sa de avocați specializați, înțelegând nevoile și provocările industriei.”

Ghidul internațional acordă o mențiune suplimentară Avocatului coordonator Radu Pavel, recunoscut ca un avocat cu experiență, cu o atitudine pozitivă si încredere în reușită, având abilități tehnice bine stabilite. Radu Pavel este apreciat drept un avocat din România cu o expertiză considerabilă în domeniile Insolvență, restructurare și falimente, Drept fiscal, bancar și piețe de capital, precum și în Imobiliare și construcții

Totodată, IFLR 1000 a apreciat Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, ca având dintre cei mai valoroși și cu experiență avocați din România în aria de practică Insolvență, restructurare și falimente, mărturiile clienților incluzând printre altele:

„Oferă o gamă completă de servicii și ne-au ajutat să identificăm și să gestionăm riscul juridic.”

Pentru domeniul de practică Fuziuni și Achiziții, evaluarea din ghidul IFLR 1000 include:

„Servicii excelente, atenție la detalii, proactivitate, cunoștințe.”

„Pot folosi trei cuvinte pentru a le descrie: dăruire, credibilitate și perseverență”.

„Promptitudine, profesionalism, atenție la detalii și nevoile companiei.”

În domeniul dezvoltării proiectelor, Infrastructură și Transporturi, testimonialele clienților includ:

„Foarte receptivi cu privire la chestiunile juridice interne cu care ne-am confruntat. Au fost foarte implicați cu echipa noastră care a călătorit în România, lucrând multe ore zilnic împreună. Am primit sfaturi potrivite și am finalizat împreună proiectul în România.”

„Reacție rapidă – comunicare bună.”

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații reunește avocați specializați în multe domenii de practică, gestionând numeroase mandate complexe în 2022 și reprezentând companii prestigioase listate la Bursa de Valori din Londra, din zona exploatărilor miniere din România. Notabilă este totodată și colaborarea cu societatea Perpetoo ​​Drive, care oferă servicii de lux. în industria Automobilelor. Echipa alocă resursele firmei în conformitate cu proiecte specifice pentru a asigura coordonarea între avocații cu diferite domenii de expertiză.

„Suntem încântați și onorați să fim clasați printre cele mai bune Societăți Românești de Avocatură din România. Aceasta este recunoașterea întregii noastre echipe de avocați români pentru munca și implicarea în spețele clienților noștri. Clienții noștri sunt prima noastră prioritate și suntem dornici să-i deservim tot timpul la capacitate maximă. Ne îmbunătățim continuu, deoarece suntem implicați în proiecte complexe și provocatoare din România și nu numai.”, a declarat Radu Pavel, Avocat coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații

În ultima perioadă Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a fost implicată în proiecte de finanțare importante din diverse industrii printre care se exemplifică cea Minieră, IT, Imobiliare, Tehnologie, Manufacturieră și Prelucrătoare și de asemenea, a oferit consultanță în proiecte Comerciale și de Fuziuni și Achiziții în România din domenii variate. Societatea oferă, de asemenea, consultanță de zi cu zi companiilor românești și străine cu operațiuni în România, fie transfrontalier. De asemenea, acordă asistență clienților în chestiuni complexe de litigii în materii precum Drept fiscal, Recuperare creanțe, Litigii în construcții, Litigii comerciale complexe și altele.

În fiecare an, prestigiosul ghid International Financial Law Review (IFLR) 2022 realizează clasamente care includ cele mai prestigioase societăți de avocatură din peste 120 de jurisdicții din întreaga lume. Concurența pentru un loc în aceste clasamente este acerbă, iar clasamentele sunt oferite pe baza cazurilor gestionate în acel an. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a reușit prin perseverență, intuiție, creativitate și perfecționare să fie clasată și în acest an în top 5 al celor mai bune Societăți de Avocatură românești.

Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre cele mai importante societăți de avocatură din România, oferind servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea de avocatură abordează cazurile cu înalt profesionalism și dăruire. Scopul său final este obținerea de rezultate excepționale și atingerea obiectivelor clientului, într-o manieră eficientă în timp. Printre clienții Pavel, Mărgărit și Asociații se numără multinaționale de top și companii locale. În 2022, poveștile de succes ale Societății Românești de Avocatură au adus recunoașterea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale. Astfel, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații s-a clasat pe locul trei în România în clasamentul firmelor de avocatură de afaceri cu cea mai relevantă expertiză în acest an, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid al firmelor din lume, cu sediul în Londra, Marea Britanie. Societatea este, de asemenea, recunoscută la nivel internațional de IFLR 1000 Ghidul Financiar si Corporatist 2022. Pavel, Mărgărit și Asociații este singura Societate de avocatură din România recomandată de directorul Global Law Experts din Londra în aria de Practică Dispute Resolution. Toate informațiile relevante despre Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, inclusiv domeniile de practică, pot fi găsite pe site-ul www.avocatpavel.ro.

