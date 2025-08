Justin Timberlake a dezvăluit într-un mesaj sincer pe Instagram că a fost diagnosticat cu boala Lyme, o afecțiune care i-a provocat dureri severe și epuizare pe parcursul turneului mondial Forget Tomorrow, pe care l-a încheiat miercuri în Turcia. Artistul în vârstă de 44 de ani a declarat că a ales să își continue spectacolele în ciuda suferinței fizice și mentale, pentru că nu a vrut să își dezamăgească fanii.

Justin Timberlake, diagnosticat cu boala Lyme

„A fost o decizie grea. Să mă opresc sau să continui și să găsesc o cale de a merge mai departe?”, a scris cântărețul, recunoscând că durerea nervoasă și oboseala extremă i-au afectat constant prestațiile pe scenă. Timberlake a explicat că a decis să fie deschis cu privire la problemele sale de sănătate pentru a oferi o perspectivă sinceră asupra provocărilor din spatele reflectoarelor.

Boala Lyme, provocată de o bacterie transmisă prin mușcătura unei căpușe infectate, poate cauza simptome precum dureri articulare, febră, migrene și epuizare. Artistul a fost inițial „șocat” de diagnostic, dar a simțit și o ușurare: „Măcar am înțeles de ce mă simțeam atât de rău pe scenă.”

De-a lungul turneului său internațional, început în aprilie 2024 în Vancouver, Justin Timberlake s-a confruntat și cu alte obstacole. În toamna trecută, a fost nevoit să amâne mai multe concerte din cauza bronșitei și laringitei, iar ulterior a anulat un spectacol la Newark din cauza unei accidentări.

În plus, în iunie 2024, a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului în Hamptons, pledând vinovat pentru o acuzație mai mică de conducere în stare de ebrietate. A primit interdicție temporară de a conduce, 25 de ore de muncă în folosul comunității și obligația de a face un anunț public despre pericolele condusului sub influență.

