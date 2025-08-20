Boxerul mexican a fost arestat peste ocean și transferat autorităților din țara natală, unde era vizat de un mandat de arestare pentru crimă organizată.

Julio Cesar Chavez Jr. (39 de ani), fiul legendarului Julio Cesar Chavez și unul dintre cei mai cunoscuți boxeri mexicani ai ultimelor decenii, a fost deportat din Statele Unite și încarcerat într-o închisoare din Mexic.

Potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, Chavez Jr. a fost reținut la începutul lunii iulie de ofițerii de la Imigrări și Vamă, la scurt timp după ce pierduse prin decizia arbitrilor lupta cu Jake Paul, disputată la Anaheim, California.

Sportivul a petrecut 46 de zile în arestul autorităților americane, timp în care s-a stabilit procedura de deportare. Luni, el a fost transferat la un punct de frontieră și predat polițiștilor mexicani, fiind imediat plasat într-un penitenciar din statul Sonora.

Mandat emis din 2023 și acuzații grave

Julio Cesar Chavez Jr. era vizat în Mexic de un mandat de arestare activ, emis în 2023, pentru presupusa sa implicare în crimă organizată și trafic de arme de foc, muniții și explozibili. Ancheta asupra fostului pugilist a durat patru ani și a culminat cu punerea sub acuzare pentru legături cu temutul cartel „Sinaloa”.

Registrul Național al Deținuților din Mexic confirmă că fostul campion a fost preluat de autorități imediat după deportare și plasat în custodia penitenciarului din Sonora.

Cazul lui Julio Cesar Chavez Jr. adaugă un nou episod controversat unei cariere marcate de scandaluri, suspendări și probleme personale, care contrastează puternic cu aura legendară a tatălui său, considerat unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor.

