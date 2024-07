Patronul clubului oltean a explicat că Jovan Markovic a avut nevoie de continuitate, motiv pentru care mutarea la Hermannstadt este considerată o decizie bună.

Rotaru a subliniat că și o echipă de play-off l-a avut pe listă pe Markovic, ceea ce denotă interesul crescut pentru jucător.

În plus, Mihai Rotaru a clarificat că Hermannstadt nu va avea opțiunea de a-l transfera definitiv pe Jovan Markovic.

După încheierea sezonului, atacantul va reveni la Universitatea Craiova.

Patronul echipei din Bănie speră ca experiența acumulată la Sibiu să contribuie la dezvoltarea lui Markovic și să-l ajute să demonstreze că este cel mai bun.

Fiecare tânăr jucător de perspectivă reală când ajunge în top are facilităţi, e un proiect în sine, cu analize, conduită, comportament, limba engeleză, să-l dezvoltăm ca personalitate, nu doar ca jucător de fotbal (…) Cred că a făcut o alegere foarte bună la Sibiu, e împrumutat pe un an de zile. Nu există clauză de cumpărara, există avantaje pentru Sibiu, la un număr de minute jucate, dar noi vrem să depăşească stadiul actual şi să joace. Sibiul i-a oferit un salariu bun, iar totul depinde de evoluţia lui din acest an. E un aranjamant economic cu procente pentru Sibiu la o posibilă revânzare, dacă va juca un anumit număr de minute,

a declarat Mihai Rotaru, conform primasport.ro.