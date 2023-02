Joe Biden a ajuns la Kiev -VIDEO

Președintele american Joe Biden a sosit la Kiev, luni, pentru a se întâlni cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, într-o vizită surpriză. Este prima deplasare a lui Biden în Ucraina, de la începutul invaziei Rusiei, în urmă cu aproape un an.

Vizita lui Biden este una surpriză, nefiind anunțată. Casa Albă a anunțat doar vizita de două zile pe care Biden o va face începând de astăzi în Polona.

More footage of Biden in #Kyiv, walking with President Zelenskyy pic.twitter.com/4vHMg6mi8q