Jessie J vorbește deschis despre lupta cu cancerul la sân: „Am avut momente în care nu puteam respira”

Cântăreața britanică Jessie J, în vârstă de 37 de ani, a oferit o actualizare emoționantă privind starea sa de sănătate, la aproape două luni de la diagnosticarea cu cancer mamar în stadiu incipient.

Artista, cunoscută pentru hituri precum Price Tag, Bang Bang și Do It Like a Dude, a postat luni un videoclip sincer pe Instagram Stories, în care a vorbit deschis despre provocările fizice și emoționale prin care trece.

Două-trei zile în urmă, m-am trezit și nu puteam să respir. Încă simt durere în piept când respir, dar nu e la fel de intensă. Alte simptome sunt minime, așa că sper că e doar o infecție virală, a spus artista, în timp ce filma din pat, vizibil obosită, dar curajoasă.

Jessie J, pe numele real Jessica Ellen Cornish, a anunțat public la începutul lunii iunie că a fost diagnosticată cu cancer mamar. „Am fost diagnosticată cu cancer mamar într-un stadiu incipient. Subliniez cuvântul ‘incipient’. Cancerul e îngrozitor, indiferent de formă, dar mă agăț de faptul că a fost descoperit devreme”, a scris ea atunci, încurajând fanii să acorde atenție semnelor timpurii ale bolii.

Recent, artista a dezvăluit că s-a întors la spital pentru o posibilă complicație: un cheag de sânge suspectat la plămâni, apărut la doar șase săptămâni de la operația de îndepărtare a tumorii. Din fericire, investigațiile medicale au exclus această ipoteză.

„Slavă Domnului, nu a fost un cheag de sânge. Mi-au făcut o mulțime de teste și s-a descoperit că am o infecție și puțin lichid la plămâni”, a explicat ea pe Instagram Stories duminică seară.

O voce sinceră într-o perioadă de vulnerabilitate

În postarea de luni, Jessie J a recunoscut că nu se simte încă pregătită să revină complet în spațiul public. „Mi-am dat seama că tot ce am postat de la operație încoace nu a fost în timp real. Pur și simplu am încercat să mă odihnesc. Cred că oamenii au impresia că sunt pe punctul de a ceda, și uneori chiar așa m-am simțit”, a spus ea cu o sinceritate răvășitoare.

Totodată, a glumit pe seama apariției sale fizice, spunând: „Știu că arăt bolnavă în filmările mele, dar asta e fața mea normală.”

CITEȘTE ȘI – Ozzy Osbourne, răpus de o formă rară de Parkinson: Experții vorbesc despre impactul stilului de viață

Mesajul lui Jessie J a stârnit un val de empatie și solidaritate pe rețelele sociale. Fosta vedetă Bachelorette, Katie Thurston, care se luptă cu cancerul mamar în stadiu 4, i-a transmis: „Mulțumesc că folosești platforma ta pentru a-ți spune povestea. Cancerul nu ține cont de vârstă. Sper că îi inspiri pe alții să fie proactivi în privința sănătății.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.