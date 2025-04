Superstarul internațional Jennifer Lopez va concerta pe 1 august la Astana Arena, în cadrul turneului său mondial „Up All Night”, informația fiind confirmată oficial pe pagina de Instagram a artistei. Turneul, care va debuta pe 1 iulie și se va încheia pe 3 august, include 17 orașe de pe mai multe continente, printre care Antalya, Istanbul, Madrid, Barcelona, ​​Budapesta, Varșovia, București și Abu Dhabi.

Jennifer Lopez va concerta la București

Jennifer Lopez americană a anunțat oficial pe Instagram că va susține un concert la București pe data de 27 iulie. Spectacolul se anunță a fi unul impresionant, iar fanii din România vor avea ocazia să o vadă live, într-o apariție mult așteptată.

CITEȘTE ȘI – Motivul pentru care Sydney Sweeney a anulat nunta și a pus capăt relației cu omul de afaceri Jonathan Davino

Informația a fost confirmată de vedetă printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, unde și-a exprimat entuziasmul pentru revenirea pe scenă și întâlnirea cu publicul român.

„Pentru toți fanii mei internaționali, voi susține câteva concerte selecte în această vară. Abia aștept să revin pe scenă și să vă revăd pe toți. A trecut prea mult timp!”, a transmis J. Lo pe Instagram.

Jennifer Lopez, una dintre cele mai influente și carismatice artiste ale lumii, continuă să impresioneze publicul printr-o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii. Cu o energie debordantă, talent polivalent și o prezență scenică magnetică, J. Lo rămâne un simbol al perseverenței și succesului în industria divertismentului.

Născută în Bronx, New York, Jennifer Lopez a reușit să transforme visul american într-o realitate strălucitoare. A început ca dansatoare, a cucerit Hollywood-ul cu roluri memorabile, iar în muzică a atins vârfuri impresionante în topurile internaționale. Hituri precum „On the Floor”, „Jenny from the Block” sau „Ain’t Your Mama” au devenit imnuri pentru generații întregi.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!