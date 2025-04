Jean Marsh, actrița britanică premiată cu Emmy și creatoare a serialului „Upstairs Downstairs”, a murit la 90 de ani

Jean Marsh, renumită actriță britanică și creatoare de televiziune, a murit duminică, 13 aprilie, la vârsta de 90 de ani, în locuința sa din Londra, din cauza complicațiilor provocate de demență, a anunțat The New York Times.

Jean Marsh a murit la 90 de ani

Cunoscută pentru rolul emblematic din serialul „Upstairs Downstairs”, Marsh a fost nu doar protagonista producției difuzate între 1971 și 1975 pe ITV, ci și co-creatoarea acesteia.

Serialul a devenit un reper în istoria televiziunii britanice, câștigând șapte premii Emmy din cele 16 nominalizări, inclusiv trofeul pentru Cea mai bună actriță într-un serial dramatic, obținut de Jean Marsh în 1975 pentru rolul Rose Buck.

Pe lângă acest succes, Jean Marsh a co-creat și drama „The House of Eliott”, difuzată de BBC între 1991 și 1994. Cariera sa diversificată a inclus și apariții notabile în seriale și filme precum „Nine to Five”, „Return to Oz” (1985), „Willow” (1988), dar și în celebra serie SF „Doctor Who”, unde a interpretat trei personaje diferite, printre care Sara Kingdom și Prințesa Joanna.

Jean Marsh a fost căsătorită pentru scurt timp cu actorul Jon Pertwee, cel care l-a jucat pe al Treilea Doctor în „Doctor Who”.

Printre alte apariții importante ale actriței se numără filmele „Cleopatra”, „The Heavy” și seriale precum „Hawaii Five-O”, „Sense and Sensibility” și „Grantchester”.

Contribuția lui Jean Marsh la televiziune și film a marcat profund peisajul cultural britanic, lăsând în urmă o moștenire artistică remarcabilă.

Demența este o afecțiune neurologică progresivă care afectează memoria, gândirea, comportamentul și capacitatea de a desfășura activitățile cotidiene.

Deși apare mai frecvent la persoanele în vârstă, nu este o parte normală a procesului de îmbătrânire. Boala Alzheimer este cea mai răspândită formă de demență, dar nu este singura.

