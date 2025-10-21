Jaqueline Cristian, start perfect la Tokyo! Românca e în optimi și atinge cel mai bun clasament al carierei

Sportiva din România a învins-o fără emoții pe Alina Charaeva și urcă pentru prima dată în top 40 WTA.

Jaqueline Cristian traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. După semifinala reușită săptămâna trecută la Osaka, „racheta” numărul unu a României a început excelent și turneul WTA 500 de la Tokyo. În primul tur, Jaqueline a învins-o categoric pe rusoaica Alina Charaeva (150 WTA), venită din calificări, cu scorul de 6-2, 6-3, într-un meci care a durat o oră și 35 de minute.

Românca a avut un început echilibrat, dar a reușit să preia rapid controlul partidei. După ce a câștigat primul set cu 6-2, Cristian s-a desprins la 5-1 în al doilea, moment în care părea că închiderea meciului e doar o formalitate. Charaeva a redus diferența la 3-5 și a avut chiar 30-0 pe serviciul româncei, însă Jaqueline a răspuns cu patru puncte consecutive, închizând partida cu autoritate.

Această victorie o propulsează pe Jaqueline Cristian până pe locul 39 în clasamentul WTA LIVE, cea mai bună poziție din cariera sa. Dacă își va menține acest loc și după finalul turneului, românca va bifa o premieră personală — pătrunderea în top 40 mondial.

Provocare uriașă în optimi: duel cu Ekaterina Alexandrova, cap de serie numărul 3

Drumul nu va fi însă deloc ușor pentru sportiva noastră. În optimile de finală, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Ekaterina Alexandrova (10 WTA), a treia favorită a competiției. Jucătoarea rusă a avut liber în primul tur, venind direct din finala turneului WTA 500 de la Ningbo, unde a fost învinsă de Elena Rybakina după un meci intens, pierdut în trei seturi.

Meciul dintre Jaqueline Cristian și Ekaterina Alexandrova se va disputa miercuri sau joi, în funcție de programul oficial al turneului. În ciuda diferenței de clasament, forma actuală a româncei și moralul scăzut al rusoaicei pot echilibra confruntarea.

O victorie ar însemna enorm pentru Cristian — ar fi al doilea succes al carierei contra unei jucătoare din top 10 mondial, dar și o posibilă calificare în premieră în sferturile unui turneu WTA 500.

Dacă va reuși să treacă de Alexandrova, Jaqueline ar urma să joace în sferturi cu una dintre Wakana Sonobe (263 WTA), Nikola Bartunkova (132 WTA), Moyuka Uchijima (81 WTA) sau Sofia Kenin (25 WTA). Primele trei au primit wild-card-uri din partea organizatorilor, iar Kenin nu traversează o perioadă de formă, astfel că românca ar avea șanse reale de a merge și mai departe.

După o vară plină de rezultate pozitive și un salt constant în ierarhia mondială, Jaqueline Cristian confirmă ascensiunea sa spectaculoasă și demonstrează că poate concura la același nivel cu nume importante ale circuitului WTA.

