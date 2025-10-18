Jaqueline Cristian se oprește în semifinale la Osaka! A câștigat primul set, dar tânăra Tereza Valentova a întors meciul

Românca a luptat aproape trei ore, dar cehoaica de 18 ani a fost mai puternică în final.

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 47 WTA) a ratat calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka, după o confruntare intensă cu tânăra Tereza Valentova (18 ani, 78 WTA). Cehoaica s-a impus cu 7-6, 4-6, 3-6, la capătul unui meci care a durat două ore și 43 de minute.

Românca a început excelent partida, reușind să câștige primul set cu 7-6, la capătul unei serii spectaculoase de schimburi. Setul inaugural a fost echilibrat și a inclus chiar un timeout medical cerut de adversară, dar Jaqueline a profitat de momentele cheie și a închis setul după un tiebreak tensionat.

Valentova a revenit spectaculos și a dominat finalul

Setul secund a fost mai disputat, însă Tereza Valentova a crescut constant nivelul de joc. După ce Jaqueline a condus cu 4-3, cehoaica a câștigat trei game-uri consecutive și a egalat situația la seturi, impunându-se cu 6-4.

Decisivul a început sub semnul echilibrului, însă tânăra de 18 ani s-a desprins la 4-2 și a controlat jocul până la final. Cu lovituri precise și o deplasare excelentă pe teren, Valentova a câștigat setul cu 6-3, reușind astfel să ajungă în prima finală WTA din carieră.

Jaqueline Cristian părăsește competiția după un turneu solid, în care a demonstrat o formă fizică bună și o constanță remarcabilă. Pentru prezența în semifinale, sportiva din România va primi 11.970 de dolari și 98 de puncte WTA, puncte care o consolidează în top 50 mondial.

Traseul ei la Osaka a fost unul convingător: în sferturi a profitat de abandonul lui Naomi Osaka (16 WTA), în optimi a învins-o pe Jessica Bouzas Maneiro (40 WTA), iar în primul tur a trecut de Elisabetta Cocciaretto (91 WTA).

Tot sâmbătă dimineață, Sorana Cîrstea a fost învinsă și ea în semifinale, de Leylah Fernandez, scor 1-6, 6-2, 4-6, astfel că România rămâne fără reprezentante în finala turneului japonez.

