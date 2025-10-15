Jaqueline Cristian, provocare uriașă la Osaka! Românca o înfruntă pe Naomi Osaka în sferturile de finală ale turneului WTA 250

După o revenire spectaculoasă cu Jessica Bouzas Maneiro, Jaqueline va juca pentru un loc în semifinale chiar împotriva principalei favorite a competiției.

Jaqueline Cristian continuă să impresioneze în Japonia. Românca de 26 de ani s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Osaka, după o victorie spectaculoasă în trei seturi, scor 0-6, 6-4, 6-2, în fața ibericei Jessica Bouzas Maneiro, cap de serie numărul 8.

Partida a durat o oră și 58 de minute și a oferit o demonstrație de forță mentală din partea sportivei noastre. După un prim set în care a cedat toate cele șase game-uri, Jaqueline a revenit remarcabil, ajustându-și jocul și reușind să domine următoarele două manșe. A fost cea de-a treia calificare a româncei într-un sfert de finală WTA în acest sezon.

La scurt timp după succesul cu Bouzas Maneiro, Cristian și-a aflat adversara pentru un loc în semifinale: Naomi Osaka (locul 16 WTA), principala favorită a turneului și una dintre cele mai iubite jucătoare din Japonia. Va fi prima confruntare directă dintre cele două jucătoare.

Osaka, victorie cu emoții și probleme medicale înainte de duelul cu Jaqueline Cristian

În drumul spre sferturi, Naomi Osaka a trecut cu emoții de olandeză Suzan Lamens (57 WTA), în trei seturi: 7-6 (6), 3-6, 6-2, după două ore și 18 minute de joc. Japoneza a avut un început ezitant, fiind condusă în primul set cu 4-2 și 5-3, dar a reușit să revină și să câștige tiebreak-ul cu 8-6.

Lamens a profitat apoi de momentele de deconectare ale adversarei și a restabilit egalitatea la seturi. În decisiv însă, Naomi și-a regăsit ritmul și a dominat clar jocul, desprinzându-se la 5-0. În acel moment, a avut parte de un incident nefericit: s-a accidentat ușor la genunchi și a avut nevoie de un timeout medical.

După reluare, japoneza a cedat două game-uri consecutive, dar și-a păstrat calmul și a închis partida cu un break decisiv, confirmându-și statutul de favorită principală.

În ciuda micilor probleme medicale, Naomi Osaka a demonstrat din nou forța care a făcut-o de patru ori campioană de Grand Slam și o adversară de temut pe suprafețele rapide.

Pentru Jaqueline Cristian, meciul din sferturile de finală va reprezenta o provocare uriașă, dar și o șansă de afirmare într-un duel de gală, împotriva celei mai populare jucătoare din Asia.

Organizatorii turneului au anunțat că partida dintre Naomi Osaka și Jaqueline Cristian va avea loc vineri dimineață, la o oră ce urmează să fie confirmată oficial.

Jaqueline Cristian devine astfel a treia româncă din ultimii ani care ajunge în fazele superioare ale turneului de la Osaka, continuând tradiția excelentă a tenisului românesc în Asia.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!