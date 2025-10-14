Jaqueline Cristian continuă forma bună! Victorie clară la Osaka și calificare în optimi

Românca a învins-o în două seturi pe Elisabetta Cocciaretto și va juca în turul următor cu spaniola Jessica Bouzas Maneiro.

Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Osaka, după o victorie solidă obținută în această dimineață împotriva italiencei Elisabetta Cocciaretto (locul 91 WTA). Românca, aflată pe locul 47 mondial, s-a impus cu 6-2, 7-6 (4), la capătul unui meci care a durat o oră și 54 de minute.

Start excelent și final controlat

Partida a început echilibrat, dar Jaqueline a reușit să se desprindă rapid. După 1-1, sportiva noastră a legat trei game-uri consecutive și s-a dus la 4-1. Cocciaretto a reușit să-și țină următorul serviciu, însă Cristian a continuat să domine și a închis setul cu 6-2, după un game disputat, în care adversara i-a anulat patru mingi de set.

În setul secund, românca a început din nou în forță, conducând cu 3-0, însă italianca a revenit spectaculos și a egalat la 3. De acolo, meciul s-a echilibrat, fiecare sportivă impunându-se pe propriul serviciu până în tiebreak. În momentul decisiv, Jaqueline a fost mai calmă și mai precisă, câștigând cu 7-4 și obținând calificarea în optimile turneului japonez.

Revanșă cu Bouzas Maneiro în optimi

În turul următor, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe Jessica Bouzas Maneiro (locul 40 WTA), favorita numărul 8 la Osaka. Spaniola a trecut în runda inaugurală de Katie Volynets (95 WTA), scor 6-2, 6-4, după o oră și 22 de minute.

Va fi o partidă cu miză și emoție, întrucât cele două s-au mai întâlnit recent, în urmă cu aproape trei săptămâni, la Beijing, unde Bouzas Maneiro s-a impus cu 6-4, 6-0.

Sorana Cîrstea, și ea în optimi

România are două reprezentante în optimi la Osaka. Pe lângă Jaqueline Cristian, și Sorana Cîrstea (51 WTA) s-a calificat în această fază a competiției, după ce a învins-o pe Moyuka Uchijima (81 WTA), scor 2-6, 6-4, 6-2. În turul următor, Sorana o va întâlni pe Katie Boulter (59 WTA), jucătoarea britanică ce a eliminat-o pe favorita numărul 2, Linda Noskova (17 WTA), scor 7-6 (3), 6-3.

Pentru ambele românce, accederea în sferturile de finală la Osaka ar însemna puncte importante în clasament și o confirmare a formei bune din această perioadă.

În schimb, Gabriela Ruse (99 WTA) a ratat calificarea pe tabloul principal, fiind învinsă în finala calificărilor de Varvara Gracheva (83 WTA), scor 7-6 (2), 6-2.

România continuă astfel să fie bine reprezentată în circuitul asiatic, iar Jaqueline Cristian confirmă, prin această nouă victorie, ascensiunea constantă din ultimul an.