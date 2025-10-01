Jannik Sinner, campion la Beijing! Italianul cucerește al treilea titlu din 2025

Numărul 2 mondial s-a impus categoric în fața americanului Learner Tien și a bifat al 21-lea trofeu al carierei

Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) a confirmat din nou forma excelentă din acest sezon și a câștigat turneul ATP 500 de la Beijing. Italianul l-a învins în finală pe tânărul american Learner Tien (19 ani, locul 52 ATP), scor 6-2, 6-2, după doar o oră și 12 minute de joc.

Pentru Sinner, acesta este al treilea titlu al anului 2025, după cele de la Australian Open și Wimbledon, și al 21-lea trofeu al carierei.

Sinner, dominare totală în fața lui Tien

Aflați la prima confruntare directă, italianul a dictat ritmul meciului încă din start, dominând prin agresivitate și lovituri precise. Cu 24 de mingi direct câștigătoare și un forehand evaluat la o calitate de 8,8, Sinner nu i-a dat șanse adversarului său din #NextGenATP.

În schimb, Tien a comis 18 erori neforțate și nu a putut fructifica niciuna dintre cele două șanse de break. Totuși, parcursul său rămâne impresionant: americanul a obținut victorii la Beijing împotriva lui Lorenzo Musetti și Daniil Medvedev și a urcat pe locul 36 ATP, cel mai bun al carierei.

Al doilea titlu la Beijing pentru Sinner

Italianul a mai câștigat turneul chinez și în 2023, iar acum devine al treilea jucător, după Novak Djokovic și Rafael Nadal, care cucerește de două ori China Open.

În acest sezon, Sinner este al patrulea jucător cu minimum trei titluri, într-un clasament condus de Carlos Alcaraz, care are opt trofee în 2025.

De altfel, performanțele celor doi lideri mondiali aduc o situație istorică: pentru prima oară din 2020, numărul 1 și numărul 2 ATP câștigă turnee ATP 500 în aceeași săptămână – Alcaraz la Tokyo și Sinner la Beijing.

Declarațiile finaliștilor

Learner Tien, emoționat după prima sa finală ATP:

„Totul a fost grozav de când am ajuns în China. Sunt foarte fericit, m-am simțit susținut aici și sunt recunoscător pentru sprijinul fanilor. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate”.

Jannik Sinner a ținut să-și felicite adversarul:

„Beijing este un loc special pentru mine. Îl felicit pe Learner și echipa lui, ai arătat cât ești de talentat. Mulțumesc echipei mele pentru înțelegere și muncă, vom încerca să îmbunătățim și să presăm cât putem de mult”.

