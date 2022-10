Jair Bolsonaro și Lula da Silva își spun vorbe grele în ultima dezbatere TV

Jair Bolsonaro şi Luiz Inacio Lula da Silva s-au înfruntat într-o dezbatere televizată(TV) transmisă în direct de Globo TV din Rio de Janeiro.

Președintele în exercițiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, și contracandidatul său, Luiz Inácio Lula da Silva, s-au confruntat într-o ultimă dezbatere înainte de turul doi al alegerilor de duminică, concentrându-se în principal pe dificultățile economice post-pandemice.

Jair Bolsonaro și Lula da Silva su discutat la ultima dezbatere TV despre dificultățile economice, acuzându-se reciproc

Cei doi candidaţi brazilieni au discutat în principal despre dificultăţile economice ale ţării, fără a exclude criticile şi acuzaţiile reciproce, conform epicnews.ro.

„Spuneţi că sunteţi tatăl săracilor, dar, în 2020, noi i-am ajutat pe cei săraci care au fost forţaţi să rămână acasă din cauza Covidului, dându-le un ajutor de 600 de reali”, spune Bolsonaro.

Fostul președinte brazilian Lula da Silva speră că Jair Bolsonaro să accepte verdictul urnelor dacă va pierde duminică

Fostul preşedinte de stânga Luiz Inacio Lula da Silva a afirmat luni că speră ca Jair Bolsonaro să accepte verdictul urnelor în cazul unei înfrângeri, duminică, în turul al doilea al prezidenţialelor din Brazilia, notează AFP.

„Sper că, dacă voi câştiga alegerile, va avea un moment de înţelepciune şi îmi va telefona pentru a recunoaşte rezultatul”, a declarat Lula da Silva într-o conferinţă de presă la Sao Paulo (sud-estul Braziliei).

„Dacă Bolsonaro pierde şi vrea să plângă… Eu am pierdut trei alegeri”, a reamintit Lula da Silva. „De fiecare dată când am pierdut, am mers acasă. Nu am înjurat şi nu am dat vina pe nimeni în afară de mine însumi”, a adăugat el, potrivit agerpres.ro.

În repetate rânduri, preşedintele în exerciţiu Jair Bolsonaro a pus sub semnul întrebării sistemul de vot electronic al Braziliei şi a ameninţat că nu va accepta rezultatul urnelor în cazul unei înfrângeri împotriva rivalului său de stânga.

