Jaf de proporții în Turul Spaniei! Echipa Visma-Lease a Bike, lăsată fără 18 biciclete în valoare de 250.000 de euro

Hoții au lovit în apropiere de Torino, iar cicliștii au fost nevoiți să împrumute biciclete pentru a continua cursa.

Scene incredibile în Turul Spaniei! Echipa Visma-Lease a Bike a fost victima unui jaf de proporții chiar înaintea etapei a treia din Vuelta. Hoții au furat nu mai puțin de 18 biciclete de curse, a căror valoare totală este estimată la aproximativ 250.000 de euro.

Incidentul s-a petrecut la un hotel din apropierea orașului Torino, punctul de start al ediției din acest an a Turului Spaniei, care a debutat în Italia.

Soluție disperată: biciclete împrumutate

Rămași fără echipamentul de competiție, membrii echipei au fost nevoiți să apeleze la o soluție extremă: au împrumutat biciclete și piese de schimb pentru ca sportivii să poată lua startul în etapa a treia, desfășurată pe distanța a 134 de kilometri, între San Maurizio Canavese și Ceres.

Visma-Lease a Bike a confirmat oficial furtul prin intermediul rețelelor de socializare și a anunțat că autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe făptași.

Pe lângă jaful de biciclete, echipa se confruntă și cu o pierdere sportivă importantă. Sprinterul francez Axel Zingle a fost nevoit să abandoneze competiția, după ce a suferit o accidentare la umăr în urma unei căzături în masă, petrecută în finalul etapei a doua.

Din fericire, proximitatea față de Torino, unde își au sediul mai multe echipe de ciclism din Italia, oferă formației o șansă reală de a-și reface rapid echipamentul pentru etapele următoare.

