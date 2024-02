Jacek Jurczynski, noul CEO al fintech-ului regional Akcenta CZ

Președintele Consiliului de Administrație al Akcenta CZ, fintech regional cu peste 25 de ani de experiență în segmentul plăților și schimburilor valutare, se schimbă după aproape 14 ani. Jacek Jurczynski îl înlocuiește pe Milan Cerman, care a demisionat din funcția de conducere.

Jacek este deja familiarizat cu operațiunile Akcenta, deținând funcția de Președinte al Consiliului de Supervizare din 2021. Anterior, a ocupat poziția de Head of Capital Markets Sales la Raiffeisen Bank International în Viena. Cu toate acestea, cariera sa în sectorul financiar este mult mai vastă, deoarece și-a valorificat experiența în funcții de conducere la mBank, BGK, Goldman Sachs și BPH, pentru a numi doar câteva dintre companiile în care a activat noul CEO al Akcenta.

Jacek deține un master în finanțe și bănci de la Școala de Economie din Varșovia. În timpul liber, este un ciclist pasionat și, de asemenea, poate puțin neobișnuit pentru un nativ din Varșovia, un fan al hocheiului.

„Milan a dus Akcenta cu un pas uriaș înainte, transformând o companie mică, cehă, într-una dintre cele mai mari companii din domeniul tranzacțiilor valutare și, ulterior, al instituțiilor de plată din Europa Centrală. Pentru asta merită mult credit și mulțumiri. Sarcina mea este să dezvolt Akcenta în continuare, în special în domeniul digitalizării, unde avem un deficit pe care trebuie să îl recuperăm cât mai repede posibil. Dar digitalizarea nu înseamnă că trebuie să renunțăm la abordarea noastră personală față de clienți, ceea ce ne diferențiază de concurenții noștri și ceea ce clienții noștri din cele șase piețe europene în care operăm apreciază cel mai mult. Dimpotrivă, dorim să fim și mai aproape de clienții noștri dar, în același timp, dorim să le punem la dispoziție instrumente digitale care să le facă munca și mai ușoară și mai eficientă”, a declarat Jacek Jurczynski, noul președinte al Consiliului de Administrație al Akcenta, cu ocazia numirii sale, adăugând: „Din acest motiv, printre altele, dezvoltarea noastră internă în domeniul IT, alături de dezvoltarea afacerii, vor fi direct sub responsabilitatea mea.”

„Aproape 14 ani reprezintă o perioadă lungă în orice carieră și, de asemenea, spune cât de mult m-am apropiat sufletește de Akcenta, cât de mult mi-a plăcut să lucrez aici și cum, împreună cu întreaga echipă minunată pe care am construit-o, am împins-o și dezvoltat-o în continuare. Fără colegii mei, fără experiența și implicarea lor, nu am fi putut depăși toate provocările nu numai pe piața cehă, ci și pe celelalte cinci piețe pe care ne-am extins cu succes. Cu toate acestea, am decis să caut noi provocări și sunt convins că Jacek Jurczynski este căpitanul potrivit pentru a ghida Akcenta, în siguranță și cu succes, prin transformarea digitală turbulentă. În plus, el va putea cu siguranță să îmbunătățească cooperarea cu RBI Group”, a declarat Milan Cerman cu privire la mandatul său la Akcenta.

În România, Akcenta CZ derulează operațiuni de schimb valutar, plăți internaționale și acoperire a riscului valutar pentru peste 3.400 de companii din import-export, echipa de peste 20 de reprezentanți locali fiind coordonată de Daniel Bogiu, Country Manager și Theodor Ștefanovici, Director Comercial.

AKCENTA CZ este unul dintre cei mai importanți traderi de valută de pe piața cehă și din Europa Centrală, cu o tradiție de peste 25 de ani. Pe lângă cursurile de schimb individuale avantajoase pentru cumpărarea și vânzarea de valută și comisioanele minime pentru operațiunile de plată, instituția oferă, de asemenea, servicii de acoperire împotriva riscurilor de schimb valutar (tranzacții la termen și opțiuni). Compania este activă și în Polonia, Ungaria, Slovacia, România și Germania.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!